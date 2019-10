Ett nyskapat Arctic-bolag köper Sörred 7:8 i Torslanda. Bild: Arctic Securities

Nytt Arctic-bolag köper i Torslanda

Transaktioner Torsholmen Sörred Fastighets AB, ett fastighetsbolag etablerat av Arctic Securities, har köpt Sörred 7:8 i Torslanda, Göteborg, som omfattar 27 500 kvadratmeter av NRP/Wilfast.

Fastigheten är fullt uthyrd till IAC Group Sweden AB med en kvarvarande hyreslängd om cirka 9.5 år. IAC konstruerar instrument- och dörrpaneler till Volvo Cars bilproduktion i Torslanda. Det finns byggrätter på fastigheten som möjliggör framtida expansion för IAC.



Volvo Cars aviserade i mars 2019 att de avser inleda miljardinvesteringar i Torslandaområdet med bland annat en ny målerifabrik för att säkra kapaciteten på lång sikt samt sänka energiförbrukning och utsläpp med minst en tredjedel. Byggnationen förväntas starta under 2020.



– Vi är mycket nöjda över förvärvet av en modern fastighet i ett mycket strategiskt läge för logistik och produktion i direkt anslutning till Göteborgs hamn.



Fastigheten och IAC innehar en betydande funktion för hela Volvo Cars produktion i Torslanda. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten och ett långsiktigt samarbete med IAC, säger Henrik Borg, Head of Project Finance på Arctic i Sverige.



På uppdrag av Torsholmen Sörred Fastighets AB har Arctic agerat finansiell rådgivare och arrangerat hela bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 226 miljoner kronor i eget kapital från nordiska investerare samt förhandlat och möjliggjort en skuldfinansiering från en nordisk långivare. Arctic Business Management förvaltar fastigheten.



– Det var stort intresse för transaktionen bland våra nordiska investerare vilket gjorde att kapitalanskaffningen blev övertecknad på kort tid. Efter denna transaktion förvaltar nu Arctic fastigheter i Norden om cirka 25 miljarder kronor. Ambitionen är att fortsätta växa och hitta nya investeringsmöjligheter till våra kunder, säger Anna Hallsten, CEO på Arctic Sverige.



Roschier, Sweco och Svalner har agerat rådgivare åt köparen. Setterwalls och Cushman & Wakefield har agerat rådgivare till säljaren.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen