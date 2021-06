Nordr har rekryterat Martina Bergh, Johanna Thörn Nordstrand och Gary Seretis. Bild: Nordr

Nyrekryteringar bäddar för Nordrs fortsatta expansion

Bolag Nordr fortsätter att stärka den egna organisationen som en del av bolagets fortsatta tillväxt och expansion. Tre nya medarbetare har rekryterats till det svenska affärsutvecklingsteamet och bolaget planerar även för fler strategiska rekryteringar under året.

I ett första led har Martina Bergh, Gary Seretis och Johanna Thörn Nordstrand rekryterats till Nordr. Samtliga har tillträtt sina nya roller som affärsutvecklare på Nordr under april och maj.

– Med en förstärkt organisation på affärsutvecklingssidan ser jag stora möjligheter att kunna driva fler och större projekt. Vi har högt ställda mål för året och med dessa nya resurser på plats kommer vi kunna gå vidare med nya intressanta förvärv och utvecklingsprojekt, vilket är en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa, säger Mårten Othérus, affärsutvecklingschef Nordr.



Martina Bergh kommer närmast från SSM Bygg och Fastighets AB där hon haft en roll som affärsutvecklare sedan 2017. Hon har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har bland annat arbetat på Svefa, NCC och Danderyds kommun.



Gary Seretis har arbetat i fastighetsbranschen i 15 år och kommer närmast från en roll som projektutvecklare på Magnolia Bostad där han arbetat sedan 2018. Dessförinnan har han haft ett antal olika positioner på Akelius fastigheter, Wallenstam, WSP Management och Peab.



Johanna Thörn Nordstrand är arkitekt och byggnadsingenjör med drygt 25 års erfarenhet inom fastighetsutveckling. Hon har drivit egen konsultbyrå under tio år och under den tiden bl.a arbetat som projektchef för stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås. Hon kommer närmast från Wester+Elsner Arkitekter där hon arbetat som ansvarig på Göteborgskontoret.

