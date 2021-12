Simon Venemyr Ottersland och Stina Lindh Hök. Bild: Samfunnsbyggeren/Nyfosa

Nyfosas norska JV köper för 1 560 miljoner

Transaktioner Samfosa AS, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Samfunnsbyggeren AS, har förvärvat fastighetsbolaget Bratsberg AS med fastigheter huvudsakligen belägna i de norska städerna Skien och Porsgrunn. Förvärvet, som är bolagets första i Norge, uppgår till ett totalt värde om 1 550 MNOK, motsvarande cirka 1 560 MSEK.

Förvärvet omfattar totalt 13 fastighetsenheter och 10 projekt, belägna i Skien, Porsgrunn och Horten, i den expansiva Grenlandregionen sydväst om Oslo som är känd bland annat för satsningar på industriell infrastruktur. Det befintliga beståndet har en uthyrningsbar yta på cirka 95 000 kvadratmeter fördelat på kontor, handel, lager samt lätt industri och bland de större hyresgästerna återfinns bland andra Sats, Power, Sensonor och Memscap. Årligt hyresvärde uppgår till totalt cirka 119 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 5,0 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent.



Projektportföljen uppskattas till cirka 64 000 kvadratmeter befintliga och potentiella byggrätter för såväl kommersiella lokaler som bostäder, där merparten av projekten förväntas kunna startas inom fem år. Som en del i affären övertar Samfosa även Bratsbergs organisation.



Tillträde för fastighetsportföljen är planerat till den 31 december 2021. Slutligt förvärvspris kan justeras upp till maximalt cirka 1 650 MSEK respektive ned till som lägst cirka 1 350 MSEK då det i samband med affären aktiveras ett antal hembudsklausuler samt att en del av köpeskillingen är kopplad till utfallet av pågående detaljplanearbete.



– Detta är ett viktigt första steg för Samfosa i Norge och en mycket bra startpunkt. Portföljen består av olika typer av fastigheter i bra lägen med många hyresgäster vilket vi gillar. Det är ett fint bolag vi förvärvar med ett duktigt team samt en kombination av bra kassaflöden och stor utvecklingspotential. Vi är glada att samarbetet med vår erfarna partner i Norge, Simon Venemyr Ottersland och hans Samfunnsbyggeren, så snabbt visar resultat. Det bådar gott för framtiden, säger Stina Lindh Hök, vd, Nyfosa.



– Med förvärvet av Bratsberg skapar Samfosa en mycket spännande grund för fortsatt tillväxt. Bratsberg är ett fantastiskt fastighetsbolag med en kompetent organisation. Med denna affär är vi väl rustade för att utveckla Samfosa och Bratsberg under kommande år, säger Simon Venemyr Ottersland, vd, Samfosa.

