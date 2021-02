Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa.

Nyfosas förvaltningsresultat upp 20 procent – "Brinner för att göra affärer"

Bolag Stina Lindh Hök och Nyfosa levererade starka siffror under 2020.

Bolagets helår i siffror:

Intäkterna uppgick till 2 035 MSEK (1 370), en ökning med 46 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 334 MSEK (1 112), en ökning med 20 procent.

Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 1 145 MSEK (814), en ökning med 41 procent.

Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 6,71 SEK (4,73), en ökning med 42 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 2 225 MSEK (1 382).

Resultat efter skatt per aktie uppgick till 12,25 SEK (8,24).



Oktober-december 2020:

Intäkterna uppgick till 559 MSEK (383), en ökning med 46 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 365 MSEK (460), en minskning med 21 procent.

Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 275 MSEK (213), en ökning med 29 procent.

Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,19 SEK (0,93), en ökning med 28 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 497 MSEK (543).

Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,70 SEK (3,24).



Stina Lindh Hök i vd-ordet:

– Vi stänger ett starkt år för Nyfosa. Att under ett år genomföra förvärv för drygt 12 miljarder kronor och avyttringar för närmare 4 miljarder kronor är ett kvitto på att vi brinner för att göra affärer. Vi strävar ständigt efter att förbättra intjäningen och att skapa diversifiering i portföljen.



– Med en positiv nettouthyrning under varje kvartal och en tillväxt med 42 procent i det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie är jag nöjd med året. Vi har klarat av utmaningarna med pandemin på ett bra sätt och vår bedömning är att vi även framåt har god motståndskraft med vår bredd i fastighetsbeståndet.



– Jag ser fram emot att fortsätta göra bra affärer och utveckla Nyfosa. Vi ska växa och bygga kassaflöden med en sund balansräkning. För oss innebär vår affärsidé en frihet att göra affärer där vi ser möjligheter, både på transaktionsmarknaden och i förvaltningen. Och vi ska göra det med en ännu tydligare riktning mot hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

