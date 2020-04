Jens Engwall. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Substansvärde upp tio procent sedan årsskiftet

Bolag Nyfosas substansvärde (EPRA NAV) är uppe i 71,18 kronor per aktie i Q1-rapporten, att jämföra med 56,55 i Q1 2019 och 65,37 vid årsskiftet. Av hyresfordringar för det andra kvartalet pågår hyresgästdialog, relaterad till coronapandemin, om fyra procent av kvartalets hyresintäkter, skriver Nyfosa.

Q1-siffrorna:

Intäkter: 430 MSEK (322).

Driftnetto: 283 MSEK (200).

Förvaltningsresultat: 343 MSEK (188), per aktie 1,98 kronor (1,12).

Resultat efter skatt: 659 MSEK (160), per aktie 3,80 kronor (0,96).



Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 480 MSEK (–1) varav orealiserade värdeförändringar uppgick till 482 MSEK (13). De orealiserade värdeförändringarnavar främst ett resultat av lägre avkastningskrav och omförhandlade hyreskontrakt. Värderingen av fastighetsportföljen har utförts av externa, oberoende värderingsfirmor. Även om värderingen på balansdagen visade en positiv värdeutveckling för kvartalet är den framtida värdeutvecklingen osäker då fulla effekter från pågående coronapandemi inte var kända vid värderingstidpunkten, skriver bolaget.



Vd Jens Engwall:

– Nyfosa står stadigt. Vi redovisar ett starkt första kvartal med ökad intjäning, god likviditet och tillträde av fastigheter för 4,7 miljarder kronor. Med Nyfosas bredd av hyresgäster inom ett flertal branscher har vi goda grundförutsättningar i rådande situation med pågående coronapandemi, men osäkerheten är mycket stor. Vi räknar med en negativ påverkan under den närmaste tiden. Hur mycket och hur länge är i nuläget omöjligt att bedöma. Vi gör det vi kan göra; förbereder oss för olika scenarier med nära kontakt med våra hyresgäster och löpande utvärdering av hur finansiering och transaktioner påverkas. När det är dags för affärer är vi redo och rustade för det.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen