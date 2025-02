Carl-Johan Hugner, vd för Nyfosa. Bild: Nyfosa

Nyfosa köper loss Brunswicks minoritetsandel i Kielo

Transaktioner Nyfosa har avtalat om att förvärva minoritetsandelen om 1,04 procent av aktierna i Nyfosa Finland AB (Kielo) från Brunswick Real Estate. Vidare har Nyfosa träffat en överenskommelse med Brunswick om att Kielo tar över den del av Brunswicks organisation som har haft uppdraget att hantera Kielos förvaltning och fastighetsinvesteringar i Finland under parternas tidigare samarbete.

Nyfosa tar nästa steg i utvecklingen av Kielo som efter förvärvet kommer vara ett helägt dotterbolag till Nyfosa. Förvärvspriset uppgår till 12,6 miljoner euro, motsvarande cirka 144 miljoner kronor. Som del av förvärvet elimineras även den optionsskuld som Nyfosa haft gentemot Brunswick och som bokförts till 38 miljoner kronor per 30 september 2024.



Aktierna tillträds under första kvartalet 2025. Samtidigt övergår även en organisation med 14 medarbetare till Kielo. Genom att avsluta befintligt förvaltningsavtal med Brunswick som förfaller 2028, beräknar Nyfosa minska sina årliga utgifter i Finland med 1,8 miljoner euro, motsvarande cirka 20 miljoner kronor.



Nyfosas verksamhet i Finland etablerades tillsammans med Brunswick i april 2021 med ambitionen att bygga upp en fastighetsportfölj värd sju miljarder kronor inom fem år, vilket redan uppnåtts. Fastighetsvärdet uppgick per 30 september 2024 till 8,1 miljarder kronor och utgörs av ett diversifierat och högavkastande fastighetsbestånd med lokaler för kontor, handel och lätt industri med tyngdpunkt i universitets- och regionstäder i den södra delen av landet.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Kielo tillsammans med de medarbetare som byggt upp bolaget. Genom förvärvet skapar vi ökad handlingsfrihet för Nyfosa på den finska marknaden. Jag vill samtidigt tacka Brunswick som har varit en viktig partner i uppbyggnaden av bolaget på kort tid, vilket har varit avgörande för Kielos framgång, kommenterar Carl-Johan Hugner, vd för Nyfosa.

– Jag är glad över att se hur snabbt Kielo har utvecklats till en stark och välfungerande verksamhet, tack vare teamets hårda arbete och engagemang, samt vårt samarbete med Nyfosa. Jag ser fram emot att följa Kielos fortsatta framgång och önskar teamet fortsatt framgång när de går in i denna nästa fas, kommenterar Patrik Andersson, vd för Brunswick.



I samband med försäljningen av Kielo tar Mathias Vuorelma över ansvaret för Brunswicks fortsatta verksamhet i Finland i rollen som Country Head. Hanna Rauhala kvarstår i sin ledande roll inom Kielo och Nyfosas verksamhet på den finska marknaden.

