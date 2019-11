Nyfosa köper JV100 av Profi. Bild: Profi

Nyfosa köper för 826 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 826 miljoner kronor i tre separata affärer, bland annat köper Nyfosa en stor fastighet av Profi i Järfälla.

Totalt har Nyfosa förvärvat åtta fastigheter i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall. Fastigheterna har en total yta om cirka 51 916 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 70,5 miljoner kronor. Bland de största hyresgästerna återfinns Järfälla kommun, Didaktus Skolor, Gunnar Karlsen Sverige AB och Domstolsverket. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,8 år. Uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna i Malmö var den 25 november 2019 och för resterande fastigheter är tillträde den 1 december 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.



– Det är jättekul att kunna fortsätta förvärva i snabb takt genom ett antal mindre förvärv. Fastigheterna genererar höga och stabila kassaflöden i kombination med en del utvecklingsmöjligheter, framförallt i Järfälla, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.



I Järfälla köper Nyfosa samhällsfastigheten JV100, intill Jakobsbergs centrum, av Profi.



Fastigheten Jakobsberg 2:2583, med adressen Järfällavägen 100 - 106, omfattar 22 000 kvadratmeter lokaler för utbildning, kontor och service. Profi Fastigheter förvärvade fastigheten 2015 med stora vakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete för att skapa en renodlad samhällsfastighet under varumärket JV100.



Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd till bland andra Didaktus, Järfälla Kommun och Vibblaby husläkarmottagning. Större uthyrningar har även gjorts till bland annat Friskis & Svettis, Poseidon Kampsportsakademi, Adolf Fredriks Fysiocenter, Järfälla Djurklinik och Diaverum samt ett flertal kontorshyresgäster inom bolagets egna koncept för flexibla kontor – C/O. Parallellt har även ett aktivt utvecklingsarbete drivits för att skapa en ny detaljplan för utökad användning och förtätning med bostäder, processen är idag i granskningsskede.



Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter:

– Under vårt ägande har vi bedrivit ett aktiv förvaltningsarbete med målsättningen att skapa en samhällsfastighet med stark identitet som är relevant för kommunens invånare. Vi har även skapat en utvecklingsvision i linje med kommunens översiktsplan som nu är nära antagen detaljplan. Eftersom vi har fullföljt vår affärsplan lämnar vi nu över till Nyfosa att fortsätta utveckla fastigheten, vilket känns mycket bra.

