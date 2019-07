Nyfosa: Hög transaktionsintensitet

Bild: Nyfosa

Publicerad den 15 Juli 2019

Jens Engwall.

Bolag Nyfosa presenterar resultat på 309 miljoner kronor efter skatt under en transaktionsintensiv april-juni.

Delårsrapport januari – juni 2019



Januari – Juni 2019

# Intäkter 656 MSEK (486)

# Resultat efter skatt 470 MSEK (655)

# Resultat efter skatt per aktie 2,80 SEK (3,90)



April – Juni 2019

# Intäkter 333 MSEK (239)

# Resultat efter skatt 309 MSEK (396)

# Resultat efter skatt per aktie 1,84 SEK (2,36)



Väsentliga händelser under och efter kvartalet:

# I maj emitterades treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK under en total ram om upp till 1,5 MDSEK.

# I juni förvärvades en fastighetsportfölj med 21 fastigheter i södra Sverige till ett värde om 1,6 MDSEK.

# I juni förvärvade Nyfosas joint venture Söderport 15 fastigheter för 1,4 MDSEK, varav 722 MSEK från Nyfosa.

# I juli förvärvades en fastighetsportfölj med nio fastigheter i Malmö till ett värde om 695 MSEK.

# I juli avyttrade Nyfosas joint venture Söderport fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK.



– Ett högt tempo i Nyfosas förvärvsarbete under våren har gett utdelning. Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 miljarder kronor under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 miljarder kronor i fastighetsvärde, kommenterar vd:n Jens Engwall.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

