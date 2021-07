Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Förvaltningsresultatet ökar 117 procent

Bolag Nyfosa redovisar ökat förvaltningsresultat men minskat utdelningsgrundande kassaflöde.

Halvårssiffrorna:

Intäkterna uppgick till 1 154 MSEK (923), en ökning med 25 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 959 MSEK (592), en ökning med 62 procent.

Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 587 MSEK (526), en ökning med 11 procent.

Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 3,52 SEK (4,07), en nedgång med 13 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 1 350 MSEK (908).

Resultat efter skatt per aktie uppgick till 7,28 SEK (5,07).



Q2:

Intäkterna uppgick till 583 MSEK (493), en ökning med 18 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 539 MSEK (248), en ökning med 117 procent.

Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 300 MSEK (266), en ökning med 13 procent.

Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 2,37 SEK (2,81), en nedgång med 16 procent.

Resultat efter skatt uppgick till 711 MSEK (249).

Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,82 SEK (1,35).



Vd Stina Lindh Hök:

– Nyfosa fortsätter att leverera det vi föresatt oss – att växa genom förvärv och bygga starka, hållbara kassaflöden. Under andra kvartalet 2021 fortsatte trenden med positiv nettouthyrning. Det händer mycket i våra regionstäder där vi upplever att många av våra hyresgäster ser positivt på framtiden och att efterfrågan på lokaler är fortsatt stabil.

– Vi har gjort ett tydligt avtryck på Nyfosas nya marknad Finland genom förvärv för totalt drygt 2,3 miljarder kronor efter periodens slut. Det är fastigheter med stabila hyresgäster i växande regionsstäder som utgör en bra plattform för vår fortsatta tillväxt i Finland. Under kvartalet förvärvade vi även en portfölj i Norrland som kompletterar vårt bestånd väl, och därtill ett antal mindre affärer.

– Nyfosa ska fortsätta växa och vi ser intressanta affärsmöjligheter framåt, inte minst i Finland. Genom Nyfosas första gröna obligation och en riktad nyemissionen har vi skapat stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt när vi hittar rätt affärer. Intresset bland investerare var stort och vi är förstås glada att vår opportunistiska affärsmodell med inriktning på starka kassaflöden uppskattas.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen