Nyfosa fortsätter ta kliv mot 25 miljarder i fastighetsvärde

Bolag Nyfosa redovisar minskat resultat efter skatt under perioden juli-september. Bolaget tillträdde fastigheter om 2,3 miljarder kronor och tar nya kliv mot målet om 25 miljarder i fastighetsvärde.

Delårsrapport januari – september 2019



Januari-September 2019

• Intäkter 987 MSEK (748)

• Resultat efter skatt 838 MSEK (1 307)

• Resultat efter skatt per aktie 5,00 SEK (7,79)



Juli-September 2019

• Intäkter 331 MSEK (261)

• Resultat efter skatt 369 MSEK (652)

• Resultat efter skatt per aktie 2,20 SEK (3,89)



Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• Fastigheter till ett värde om 2,3 MDSEK tillträddes under kvartalet.

• Rekrytering av ny Transaktionschef som kommer att ingå i koncernledningen.

• Efter kvartalets utgång har ytterligare fastigheter för 214 MSEK tillträtts. Fastigheterna förvärvades från Söderport.



– Nyfosa växer i högt tempo och med god lönsamhet under tredje kvartalet. Hittills i år har vi förvärvat fastigheter till ett värde om 3,1 miljarder kronor, ett bra kliv på vägen mot tillväxtmålet om 25 miljarder kronor. Med spridning både geografiskt och kategorimässigt, är detta fastigheter som bidrar till det vi ser om allra viktigast; stabila kassaflöden till låg risk. Ett exempel är förvärvet under kvartalet av handelsfastigheter i Luleå, i bra läge med stabila hyresgäster – ett bra komplement i portföljen. Nyfosa fortsätter att gå sin egen väg och hitta värden vid sidan av mittfåran, säger vd:n Jens Engwall.

