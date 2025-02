Nyfosas förvaltningsresultat var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bild: iStock

Nyfosa bräcker förväntningarna – höjer förvaltningsresultatet

Bolag Nyfosas förvaltningsresultat blev högre än väntat under fjärde kvartalet och uppgick till 395 miljoner kronor. Analytikerkonsensus hade satt resultatet till 364 miljoner kronor.

Carl-Johan Hugner, vd på Nyfosa.

Nyfosa har under året bland annat genomfört en riktad nyemission av 17 miljoner stamaktier som tillförde bolaget 1,7 miljarder kronor, en emission som genomfördes med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2024.



I september förvärvade man de resterande 50 procenten av aktierna i Nyfosas norska joint venture, Samfosa AS. Det helägda dotterbolaget utgör ett segment under namnet Bratsberg. I september emitterades också seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor med förfall i januari 2028 och man återköpte dessutom obligationer om nominellt 314 miljoner kronor.



I oktober förtidsinlöstes obligationer om nominellt 418 miljoner kronor, avtal tecknades om avyttring av sex kontorsfastigheter i Luleå och Gävle till ett försäljningspris om 930 miljoner kronor med frånträde den 15 november 2024.



I november meddelade Nyfosas styrelseledamot Jens Engwall valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2025.



I januari tillträdde Carl-Johan Hugner som vde för Nyfosa. Han efterträdde Stina Lindh Hök som lämnade Nyfosa efter fyra år som vd.

– Vi har utfört ett fokuserat arbete i syfte att stärka Nyfosas finansiella ställning. Insatserna har gett resultat och trots en avvaktande konjunktur och utmanande hyresmarknad under 2024 kan vi slå fast ett helårsresultat med tillväxt i såväl förvaltningsresultat som operativt kassaflöde per aktie, säger Hugner i vd-ordet till rapporten.



– Inför 2025 står Nyfosa starkt och är väl positionerat för att ta tillvara möjligheter i en transaktionsmarknad som gradvis tinar upp. Vi ska fortsätta vara aktiva, innovativa och djärva i arbetet med att göra Nyfosa till ett än bättre och mer lönsamt bolag.





Rapporten i siffror



JANUARI–DECEMBER 2024

Intäkterna ökade med 3 procent till 3 670 MSEK (3 553).

Driftnettot ökade med 4 procent till 2 541 MSEK (2 445).

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 350 MSEK (1 239). Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 6,41 SEK (6,15), en ökning med 4 procent.

Operativt kassaflöde uppgick till 1 345 MSEK (1 215). Operativt kassaflöde per aktie uppgick till 6,67 SEK (6,36), en ökning med 5 procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -936 MSEK (-1 352).

Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -146 MSEK (-320).

Årets resultat uppgick till 112 MSEK (-639). Resultat per aktie, efter avdrag för ränta på hybridobligationer, uppgick till 0,28 SEK efter utspädning (-3,67).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,80 SEK (-) per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,70 SEK per aktie, motsvarande 583 MSEK. Utdelningsförslaget är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.



OKTOBER–DECEMBER 2024

Intäkterna ökade med 5 procent till 926 MSEK (882).

Driftnettot ökade med 4 procent till 655 MSEK (632).

Förvaltningsresultatet uppgick till 395 MSEK (293). Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 1,84 SEK (1,45), en ökning med 27 procent.

Operativt kassaflöde uppgick till 464 MSEK (247). Operativt kassaflöde per aktie uppgick till 2,23 SEK (1,29), en ökning med 73 procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -275 MSEK (-598).

Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 153 MSEK (-274).

Kvartalets resultat uppgick till 266 MSEK (-688). Resultat per aktie, efter avdrag för ränta på hybridobligationer, uppgick till 1,22 SEK efter utspädning (-3,69).

