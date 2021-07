Bild: Brinova

Nybildat bolag till börsen

Bolag Aquaticus Real Estate AB noteras på Spotlight Stock Market den 9 juli 2021. Aquaticus är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg.

Aquaticus Real Estate AB har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 9 juli 2021.



Aquaticus är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg, Stockholm. Fastigheten, som omfattar cirka 17 300 kvadratmeter, är miljöcertifierad enligt "Miljöbyggnad Silver" och håller mycket hög och modern standard. Fastigheten förhyrs till fullo av S&P 500-bolaget Xylem Incs svenska dotterbolag Xylem Water Solutions Global Services AB och har en återstående hyreskontraktslängd vid tillträdet om cirka åtta år.



Aquaticus avser att dela ut cirka sju kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om cirka sju procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.



Aquaticus vd är Christofer Östman och bolaget förvaltas av Arctic Business Management.

– Vi är väldigt glada över att ha förvärvat denna moderna fastighet. Fastigheten är belagen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm. Detta, kombinerat med dess starka hyresgäst, skapar robusta förutsättningar för långsiktigt stabila kassaflöden för Bolagets aktieägare. Nu sätter vi igång arbetet med att skapa en nära och långsiktig relation med vår hyresgäst, säger Christofer Östman.



Arctic Securities har varit Aquaticus rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.



Handeln kommer initialt ske med så kallad Betald Tecknad Aktie ("BTA") med ISIN: SE0016127559. Konvertering av BTA till stamaktier beräknas ske mellan 26–30 juli 2021, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Handeln med BTA planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli 2021 och vara handelsstoppad under konverteringsperioden 26–30 juli 2021. Första dag för handel med stamaktier planeras till den 2 augusti 2021. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0015244132.



Handelsinformation BTA:

Första handelsdag: 9 juli 2021

Kortnamn på Spotlight Stock Market: AQUAT BTA

Noteringskurs: 100 kronor

ISIN BTA: SE0016127559

Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

Planerad sista handelsdag: 23 juli 2021



Ingen handel under den planerade konverteringsperioden 26–30 juli 2021



Handelsinformation stamaktie:

Första handelsdag: Beräknas till 2 augusti

Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: AQUAT

ISIN stamaktie: SE0015244132

Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen