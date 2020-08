Ivo Stopner, vd för Hufvudstaden. Bild: Hufvudstaden

Nya nedskrivningar för Hufvudstaden i Q2

Bolag Hufvudstadens nettoomsättning minskade med 13 procent under Q2. Bolaget redovisar även negativa värdeförändringar om nästan en miljard kronor.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 276,0 mnkr (339,0), en minskning med 19 procent.



Nettoomsättningen var 403,8 mnkr (466,1), en minskning med 13 procent. Minskningen förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19. Det uppvägs något av högre bruttohyror vid nyuthyrningar, omförhandlingar samt indexuppräkning. Verksamhetens kostnader var -127,8 mnkr (-127,1).



Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till -985,3 mnkr (960,1) och i räntederivat till 0,0mnkr (1,1).



Efter skatt blev resultatet -583 miljoner kronor (982), vilket motsvarar -2:83 kronor per aktie (+4:76).





Halvårssiffror:

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.



Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 626 mnkr (682). Minskningen om 8 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger till följd av Covid-19.



Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 082 mnkr (1 481), motsvarande -5,24 kronor per aktie (7,18). Minskningen förklaras främst

av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.



Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -1 915 mnkr (1 292).



Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).

