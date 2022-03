Utegym och padelbana på takterass i Helsingfors, ett projekt som även innefattar yogarum, små och stora gym, bastuar och gamingrum, av Mer Arkitekter för Altaal. Bild: Mer Arkitekter

Nya kontorstrender ökar friskvård och hälsa – sex önskemål som ökar efter pandemin

Bygg/Arkitektur En lång tid av hemarbete har väckt nya behov, och kontorsarbetarnas krav och önskemål kring arbetsplatserna efter pandemin är många. Arbetsgivarnas vilja att rusta upp och göra om är större än aldrig förr, samtidigt som kontorsarbetarna har skaffat helt nya vanor. Här är önskemålen MerArkitekter, experter på just kontor och arbetsplatsstrategi, ser trenda i sina uppdrag. – Att ta tillvara medarbetarnas egna hälsoinitiativ och nya vanor är avgörande för att ha en välmående personal framåt, säger Venke Osnes, vd på Mer Arkitekter.

1. Duschar

Många kontorsarbetare vill fortsatt undvika kollektivtrafik till och från jobbet i den mån det går, och vill därför kunna duscha av sig och byta om efter cykeltur, powerwalk eller morgonlöpning. Mer Arkitekter spanar att lyxiga dusch- och omklädningsmöjligheter snarare kommer att vara en regel än ett undantag på framtidens kontor, även om det ofta är fastighetsägarna som behöver tillgodose dessa faciliteter.



2. Cykelförvaring

Cykeln, och inte minst elcykeln, har fått ett rejält uppsving i tider där man avråtts från att använda kollektivtrafiken. Mer Arkitekter ser en ökad förfrågan om lösningar för cykelparkeringar, till exempel i form av cykelgarage inomhus. En extra service som ofta efterfrågas just nu är smidiga eluttag, laddplatser, luftpumpar och förvaringslösningar för elcykelbatterier. Tur för alla cyklister att flera fastighetsägare är på hugget!



3. Trappor

Samtidigt som alla kontor givetvis tillgänglighetsanpassas vill fler och fler väva in vackra statement-trappor i inredningen, som ett uppmuntrande val för den som vill få några extra steg under dagen. För Mer Arkitekter ingår det alltid att se över motionsfrämjande rörelsemönster i lokalerna vid framtagning av nya arbetsplatser. Det kan innebära att förvaring ligger en bit bort från arbetsytorna, eller fler stå-arbetsytor runt om i lokalerna som främjar spontana ståmöten.



4. Kontorsgym

Vardagspusslet sätts nu åter på prov. När restiden till och från jobbet redan äter av vår lediga tid ser många en fördel med att ha ett gym på kontoret för att kunna kombinera träning och jobb. Just nu ökar beställningarna av gym, träningsrum och yogasalar i kontorsfastigheter, eller varför inte utegym, padelcourt eller löpspår på en takterrass? Med utegym får medarbetarna möjlighet till både motion och frisk luft samtidigt.



5. Behandlingsrum

Många företag erbjuder massage eller naprapatbehandlingar som en del av friskvården. I och med detta önskar många separata ytor för detta, medan andra vill ha ett kombinerat rum för avkopplande vilostunder, tupplurar och återhämtning.



6. Tvättstuga

En något otippad service som ökar i efterfrågan i vågorna efter pandemin är möjligheten att på kontoret torka och/eller värma blöta utekläder efter cykelturer och löprundor i ur och skur. Det finns inga dåliga väder, eller?

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

