Nya greppet ska lyfta nyproduktion genom krisen

Bostäder Efter många år av uppgång bromsade marknaden för nyproducerade bostadsrätter och småhus in betänkligt under 2017. Göteborg klarade sig dock bättre än till exempel Stockholm. Men frågan är hur marknadsläget, efterfrågan och betalningsviljan ser ut för närvarande och hur marknaden för nyproduktion kommer att påverkas av coronapandemin? Regina Svantesson, försäljningschef för nyproduktion på Bjurfors, gav en lägesrapport under Stora Bostadsdagen i Göteborg.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se