Nya fenomenet – så är framtiden för andrahandsuthyrningar

Sverige Andrahandsuthyrningen av kontor är en trend som spirat under pandemin. I Stockholm är 30 procent av all tillgänglig kontorsyta i CBD andrahandsuthyrningar, enligt en rapport från Cuhsman & Wakefield. Annika Edström, Head of What’s Next på bolaget, berättar för Fastighetssverige om trenden, utvecklingen, och varför situationen skiljer sig så mellan Stockholm kontra Göteborg och Malmö.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se