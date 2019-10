Kista galleria. Bild: Martin Källqvist

Nya etableringar i Kista galleria

Uthyrning Tre matkoncept gör entré i Kista galleria i höst. För första gången i Europa öppnar det malaysiska kycklingkonceptet Marrybrown. Gallerian välkomnar även Babas Burgers & Bites och Oh Pokè. Fler nyheter är Kista Möbler, Brandstore, Deichmann, Hertz och det digitala vårdföretaget Doctasia.

– Det känns fantastiskt roligt att välkomna hösten med tre starka matkoncept som verkligen förnyar vårt restaurangtorg, säger Johanna Rydén, centrumchef på Citycon. Vi får Marrybrown som är en familjerestaurang med panerad och friterad kyckling som specialitet. Därtill kommer vi att kunna erbjuda fräsch hawaiiansk streetfood från Oh Pokè och grymma premiumburgare från Babas.



Marrybrown, som finns i 15 länder i Asien, Mellanöstern och Afrika, gör Europapremiär med etableringen i Kista Galleria. För Stockholmsbaserade Babas Burgers & Bites är det den första etableringen i norra Stockholm

– Med ett starkt flöde av besökare och många matgäster är Kista Galleria ett attraktivt läge för oss och det självklara valet när vi nu expanderar till Norrort, säger Mohamed Kalle Khalifi som äger Babas Burgers & Bites.



Många fler nyheter bidrar till förnyelsen av Kista Galleria, såsom det lokala konceptet Kista Möbler, Brandstore, Hertz och Deichmann, Europas största skohandlare.

– Med Deichmann stärker Kista Galleria sin position inom skomode och accessoarer. Deichmann är ett populärt varumärke vars utbud av fashionabla skor av god kvalitet till mycket rimliga priser kommer att passa Kistas breda publik mycket bra. Här finns något för alla åldrar, säger Johanna Rydén.



Kista Galleria har även stärkt sitt serviceutbud med det nya vårdkonceptet Doctasia som är en digital och fysisk vårdgivare. Doctasia har nu öppnat sin första fysiska mottagning för enklare sjukvårdsärenden i centralt läge på modeboulevarden i gallerian. Mottagningen är bemannad med en receptionist, sjuksköterska och läkare som hjälper till med behandlingsplan, recept eller remiss.

– Doctasia erbjuder digitala vårdtjänster till allmänheten och för oss är en fysisk mottagning ett sätt att nå nya kundgrupper och få fler att använda vår app. Vi märker ett stort behov av lättillgängliga vårdtjänster och ser goda möjligheter att expandera vår verksamhet genom samarbeten med exempelvis apotek, säger Omar Maslah, verksamhetschef på Doctasia.



Under året har Kista Galleria haft öppningar av två nya ankarhyresgäster: Lidl och Ica Kvantum samt flera nya koncept såsom Joe & The Juice, Cinnabun och Ben & Jerry’s.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

