Åkersberga centrum. Bild: Citycon

Nya aktörer till Åkersberga centrum

Uthyrning Åkersberga Centrum förstärker sitt utbud av mat och dryck med Daisy's och Waynes Coffee.

Under våren kommer besökare till Åkersberga centrum att kunna avnjutna ett ännu större restaurangutbud. Grillkedjan Daisy's som serverar "Fast Food in a basket" öppnade i februari. Senare under våren öppnar även Waynes Coffee, känd som den första Krav-certifierade cafékedjan i Sverige.

– Det är riktigt kul att kunna meddela att Åkersberga centrum med sina närmare 60 butiker, restauranger och caféer, fortsätter bredda matutbudet. Sedan tidigare har Bastard Burgers och Pacos öppnat och nu står det klart att två nya favoriter öppnar upp dörrarna. Det här blir en förstärkning av matkulturen i Åkersberga centrum, säger Veronica Berg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen