Ny vd på Egain

Bolag Styrelsen för Egain Group har utsett Karl-Johan Holm, senast från Icomera, till vd.

Egain Group är ett ledande SaaS-teknikföretag inom digital kontroll och energioptimering av bostäder och offentliga byggnader. Den 1 april kommer Karl-Johan Holm att ersätta interim-vd:n, Sven-Olof Husmark, som nu blir senior advisor under en övergångsperiod.



Karl-Johan Holm kommer senast från en tjänst som vd för Icomera, som utvecklar Internetlösningar ombord för passagerare och transportoperatörer; i synnerhet wi-fi för passagerare och relaterade tjänster. Under Karl-Johans tid som vd under de senaste sju åren blev Icomera den tydliga globala ledaren inom mobil internetanslutning för kollektivtrafik.



– Karl-Johan är rätt person att leda Egain in i framtiden, med tanke på hans starka fokus på kundfokuserad innovation, marknadstillväxt och beprövad förmåga att driva resultat, säger Tom-Even Mortensen, styrelseordförande, och fortsätter:



– Med en solid plan på plats är vi på en positiv tillväxtbana på Egain och är väl positionerade för att fortsätta bygga vidare på vårt redan starka momentum. Jag är glad och stolt över att Karl-Johan kommer att leda vårt företag och jag är glada över att arbeta med honom - tillsammans med alla smarta människor på Egain - för att säkerställa Egains nästa fas av tillväxt och marknadsledande. Jag vill också tacka Sven-Olof Husmark för hans vision, starka engagemang och utmärkta ledarskap av Egain.



Karl-Johan Holm:

– Det känns bra att ansluta till det talangfulla och hängivna teamet på Egain. Sedan 2003 har Egain gjort byggnader smartare, mer kostnadseffektiva, bekväma och miljövänliga och företaget är väl rustat för sin nästa tillväxtfas när det gäller att hjälpa fastighetsägare driva digitalisering och en högre värdering av deras fastigheter. Företagets syfte är viktigt i en tid då energieffektivitet och miljö är viktigare än någonsin.

