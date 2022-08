Helena Markgren blir ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus. Bild: Skebo

Ny vd klar för Skebo och Skellefteå Industrihus

Karriär Helena Markgren blir ny vd för Skebo och Skellefteå Industrihus. Hon kommer närmast från Tyréns där hon arbetat som affärschef för arkitektur och projektledning sedan 2014. Hon kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 november.

– Skellefteå, Skebo och Skellefteå Industrihus befinner sig i mitt i den gröna omställningen och en världsekonomi i omställning. Den utmaningen lockar mig, säger Helena Markgren.



Utmaningen handlar både om behov av bostäder och om att utveckla fastigheter för andra typer av verksamheter.



– Jag tycker att Skebo är på rätt väg som även vågar bygga utanför centralorten och ser positivt på Skellefteå Industrihus sätt att utveckla viktiga Campus Skellefteå. Jag ser fram emot utmaningen att tillsammans fortsätta resan mot att stärka bolagen som ledande samhällsbyggare, säger Helena Markgren.



Hennes erfarenheter innefattar även fyra år inom byggsektorn hos Consultec och tio år som förvaltningschef på Skellefteå kommuns fastighetskontor. Hon beskrivs som en modig och kommunikativ ledare med ett brett nätverk.



– Vi känner att vi hittat helt rätt person för att fortsätta utvecklingen av Skebo. Helena har en bred erfarenhet av samhällsbyggnad vilket är särskilt viktigt med tanke på läget i kommunen, där vi vill vara en ledande aktör i en omvandling som är omfattande och även hållbar, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.



Skebo är en av Skellefteås främsta samhällsbyggare och bidrar kraftfullt till att möta det stora behovet av bostäder i Skellefteå. Just nu bygger bolaget både i centrala Skellefteå och i Kåge. Skebo studerar just nu även förutsättningarna för att bygga på ytterligare platser runt om i kommunen.



– Den omställning vi står inför kommer att kräva mycket av Skebo, Skellefteå Industrihus och alla verksamheter runt om i Skellefteå. Det känns riktigt bra att Helena kliver in i den här rollen med en bred erfarenhet från flera sektorer där perspektiven på samhällsbyggandet kan se olika ut. Hållbarhetsfrågor från alla perspektiv, miljömässigt, socialt, och ekonomiskt, kommer att vara i fokus de kommande åren, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.



Skellefteå Industrihus har under de senaste åren genomgått en process där nya fastighetsaktörer klivit in i kommunen, samtidigt som Skebos och Skellefteå Industrihus organisationer sammanfogats.



– Vi behöver modiga ledare som vänder på alla stenar för att utveckla organisationen. En sådan ledare har vi hittat i Helena, säger Åsa Etelämäki, styrelseordförande i Skellefteå Industrihus.



Helena Markgren efterträder Åsa Andersson som vd för Skebo samt Skellefteå Industrihus. Andersson blev vd för Skebo 2016 och fick 2019 samma roll för Skellefteå Industrihus.

