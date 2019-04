Ny vd för Rotpartner i Malmö

Publicerad den 11 April 2019

Claes Rudenholm blir ny Malmö-vd på Rotpartner.

Karriär Rotpartner tillsätter Claes Rudenholm som ny vd på Malmökontoret.

Rotpartner satte förra året visionen att inom fem år fördubbla antalet anställda till 100 och samtidigt fördubbla omsättningen. Som ett led i detta görs en satsning i Malmö.



– Vi vill expandera och bli väletablerade även på Malmömarknaden. Men vi vill göra det med rätt människor som klickar med våra värdegrunder. Och Claes har ett driv i sig, han gillar att göra affärer och det i kombination med att han är en ärlig och reflekterande person som ser till helheten, det passar in hos oss, säger John Kåwert, partner och marknadsansvarig på Rotpartner.



Claes Rudenholm är utbildad civilingenjör inom väg och vatten och har under 20 års tid jobbat både som konsult, entreprenör och beställare. Nu senast som projektgruppledare på Sydvatten som producerar och distribuerar dricksvatten till nära en miljon skåningar.



– Jag tycker det är spännande hur städer växer fram och förändras. Och jag är van vid att det är många olika intressenter som ska vägas in och tas hänsyn till i den utvecklingsprocessen. Alltifrån kommuners utbyggnads- och detaljplaner, framtida järnvägar och vägar till hur enskilda fastighetsägare påverkas. Jag tilltalas av Rotpartners omsorg om människor och att fokus läggs på att ett projekt ska bli bra för alla inblandade, säger Claes Rudenholm.



Sedan augusti har tre nya medarbetare börjat på Malmökontoret och ytterligare en är på väg in. Under året kommer rekryteringen att fortsätta.



– Jag gillar att Rotpartner vågar satsa och det känns som ett spännande läge att komma in i. Det lockar mig att man vågar gå sin egen väg. Man har till exempel rekryterat en intressant blandning av kompetenser och det faktum att man är lika många kvinnor som män i en bransch som annars är väldigt mansdominerad visar också att man gör saker annorlunda. Man lever sina värderingar, det blir inte bara vackra ord. Det tilltalar mig, säger Claes Rudenholm.

