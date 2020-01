Lise-Lott Söderlund, ny vd för BSK Arkitekter. Bild: BSK

Ny vd för BSK Arkitekter

Bolag Lise-Lott Söderlund blir ny vd på BSK Arkitekter. Hon är sedan fyra år vice vd på företaget.

Styrelsen har utsett Lise-Lott Söderlund till ny VD för BSK Arkitekter. Lise-Lott har jobbat i företaget i över 20 år och haft roller som vice vd, chefsarkitekt och försäljningschef. Hon har arbetat med ett stort antal av BSK:s mest betydande och omskrivna projekt och nominerats till bland annat Kasper Salinpriset och utnämnts till "Årets unga ledare" inom samhällsbyggnadssektorn.



I dag hanterar hon uppdrag såsom den nya stadsdelen Södra Hagalund i Solna, "universitetsområdet Albano samt Walleniusrederiernas nya huvudkontor i Värtahamnen.



– Det här är ett väldigt fint och stort förtroende. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla BSK Arkitekter i den här rollen tillsammans med alla drivna och kreativa kollegor. Tillsammans skall vi ytterligare höja den arkitektoniska nivån och säkerställa robusta lösningar som är hållbara för framtiden, i alla våra uppdrag, säger Lise-Lott Söderlund.



Lise-Lott Söderlund tillträder som vd på torsdagen.



– Marknadsläget har förändrats under 2019 och vi har noterat en avmattning på efterfrågesidan. Vi tror att vägen framåt är att ytterligare fokusera på vår arkitekturprofil och inte minst utifrån framtidens förväntningar. Ur det perspektivet är vd-bytet helt rätt i tiden. Vi stärker vårt varumärke genom att på detta sätt bli mer synliga på marknaden, säger Ulf Mangefors, styrelseordförande för BSK Arkitekter.



BSK Arkitekters tidigare vd Stina Ljungkvist lämnar arkitektkontoret. Under hennes 5 år på vd-posten har hon på ett skickligt sätt byggt upp och fått bolaget att utvecklas på ett professionellt sätt genom sitt tydliga och uppskattade ledarskap.



– Styrelsen vill tacka Stina för det fantastiska jobb hon har gjort under sin tid som vd. Hon har varit oerhört uppskattad både av medarbetare och av branschkollegor. Sättet som hon dessutom hanterat den expansion vi genomgått de senaste åren är beundransvärt, säger Ulf Mangefors.

