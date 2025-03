Nya butiker och nygamla öppningar i Marieberg Galleria i vår. Bild: iStock

Ny uthyrning i Marieberg Galleria i Örebro

Uthyrning Barnmodekedjan Name It väljer att etablera sig på Marieberg Galleria i Örebro och öppnar den 27 mars. Dessutom byter Vero Moda byter lokal och Lekia öppnar med ny franchisetagare.

– Vi har mycket på gång under våren och är väldigt glada över att välkomna Name It till oss och Örebro och att Lekia nyöppnar hos oss, säger Sofie Källgren, centrumchef.



Name Its butik är på 180 kvadratmeter och kommer att sälja kläder och accessoarer. Name it finns på mer än 20 marknader runt om i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika samt Australien och nu har turen även kommit till Örebro.

– Vi har valt att etablera en butik i Marieberg Galleria eftersom det är en stark handelsplattform med högt antal besökare. Bestsellers andra butiker på Marieberg Galleria, Jack & Jones, Only och Vero Moda, presterar mycket bra och vi ser möjligheter för tillväxt och framgång även för Name It, säger Louisa Schultz Thøgersen, Retail & Area Manager på Bestseller.



Vero Moda som funnits på Marieberg Galleria sedan 2009 och i en gemensam lokal med Vila, kommer att öppna en egen butik på 250 kvadratmeter.

– Genom att öppna en butik exklusivt för Vero Moda vill vi inte bara optimera butiksytan utan också bjuda in kunderna till en modernare och mer inspirerande shoppingupplevelse. Det nya butikskonceptet genomsyras av en feminin stil med mjuka färgtoner för att på bästa sätt matcha kunderna, säger Mimmi Lindqvist, Retail och Area Manager Bestseller Stores Sverige.



Även Lekia har nyöppnat och är tillbaka i en ny franschisetagares regi, men i samma lokal som tidigare.

