Bild: Diös

Ny utdelningspolicy hos Diös

Bolag Diös styrelse presenterar en uppdaterad utdelningspolicy för bolaget i samband med att bokslutet presenteras. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kronor per aktie (0,0) jämnt fördelat på fyra utbetalningstillfällen.

Fjärde kvartalet 2024

- Intäkterna uppgick till 632 mkr (646)

- Nettouthyrningen uppgick till 10 mkr (1)

- Driftöverskottet minskade med 6 procent och uppgick till 414 mkr (439).

- Förvaltningsresultatet minskade med 16 procent och uppgick till 194 mkr (229)

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 19 mkr (-496) och på derivat till 197 mkr (-505)

- Resultat efter skatt uppgick till 326 mkr (-687)

- Resultat per aktie uppgick till 2,30 kr (-4,86)



Perioden jan-dec 2024

- Intäkterna uppgick till 2 527 mkr (2 504)

- Nettouthyrningen uppgick till 32 mkr (19)

- Driftöverskottet ökade med 1 procent och uppgick till 1 728 mkr (1 711).

- Förvaltningsresultatet minskade med 1 procent och uppgick till 892 mkr (903)

- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 53 mkr (-1 393) och på derivat till 75 mkr (-481)

- Resultat efter skatt uppgick till 691 mkr (-481)

- Resultat per aktie uppgick till 4,88 kr (-6,01)

- Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kr per aktie (0,0) jämnt fördelat på fyra utbetalningstillfällen, samt uppdaterar utdelningspolicyn.



Uppdaterad utdelningspolicy

Styrelsen har beslutat om en uppdaterad utdelningspolicy. Styrelsen bedömer att den nya utdelningspolicyn skapar tydlighet, bättre möjlighet för lönsam tillväxt genom investeringar och förvärv samt högre långsiktigt aktie-ägarvärde. Den nya formuleringen lyder "utdelningen till aktieägarna ska motsvara cirka en tredjedel av koncernens årliga förvaltningsresultat, såvida inte investeringar eller koncernens finansiella ställning i övrigt motiverar annat."



Vd David Carlsson kommenterar:

– Diös styrka är att vi är närvarande lokalt kombinerat med en storlek på bolaget som skapar stordriftsfördelar i form av kompetens, goda finansieringsförutsättningar och investeringskapacitet. Det ger konkurrensfördelar som få andra bolag i norra Sverige har.

