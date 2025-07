De nordiska transaktionsvolymerna ökade totalt under första halvåret 2025, visar en ny rapport från Colliers. Bild: iStock

Ny transaktionsrapport: 2025 överträffar fjolåret

Ekonomi/Finansiering Den nordiska fastighetsmarknaden visar tydliga tecken på stabilisering under första halvåret 2025, visar en ny rapport från Colliers. Volymerna ökade i de flesta geografier och segment, med institutionella investerare, börsnoterade bolag och utvalda utländska köpare som alla bidrog till uppgången.

Ökningen i genomsnittlig transaktionsstorlek återspeglar en större andel portföljaffärer och en ökad riskaptit hos core- och value-add-investerare.



– Det här momentumet stöds av ökad tydlighet kring ränteläget och förnyad tilltro till de långsiktiga underliggande drivkrafterna. Trots kvarstående geopolitiska och ekonomiska osäkerheter tyder den ökade transaktionsaktiviteten på att investerare positionerar sig inför en mer varaktig återhämtning, säger André Lundberg, Head of Capital Markets Sweden & Partner Colliers Nordics.



Trots att den nordiska marknaden sammantaget visade en solid återhämtning under första halvåret 2025, såg det olika ut mellan de nordiska länderna. Sverige stod för den högsta transaktionsvolymen, med 6,6 miljarder euro (en ökning med 40 procent jämfört med första halvåret 2024), medan Danmark också noterade en stark volym om 4,2 miljarder euro (+59 procent). I båda länderna drevs aktiviteten av storskaliga bostads- och hotellaffärer.



Samhällsfastigheter var dessutom framträdande i Sverige, med en transaktionsvolymandel på 20 procent, att jämföra med 8 procent under första halvåret 2024. I Norden ökade andelen investeringar i samhällsfastigheter från 5 procent under första halvåret 2024 till 12 procent under samma period 2025.



I Norge märktes en nedgång i transaktionsvolymen jämfört med samma period föregående år, medan Finlands transaktionsvolym ökade något.



Efter flera års dämpad aktivitet ökade privata fastighetsbolag (inklusive exempelvis onoterade bolag och byggbolag) sina förvärv och avyttringar i Sverige markant under H1 2025. Deras andel på köpsidan steg från 24 procent till 26 procent och på säljsidan från 19 procent till hela 48 procent. Samtidigt minskade börsnoterade fastighetsbolag sin närvaro. Deras andel av de totala transaktionerna i Norden minskade på både köpsidan (från 26 procent till 15 procent) och säljsidan (från 33 procent till 10 procent).



– Obligations- och börsaktiviteten tog ordentlig fart, vilket indikerar förbättrat sentiment och stramare finansieringsvillkor. Skiftet tyder på en återvunnen tilltro till värderingar på de publika marknaderna och mer strategisk expansion från aktiva privata aktörer, särskilt i Sverige och Norge, säger Axel Tärn, Head of Research, Colliers Nordics.

