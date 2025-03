Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Bild: Sveriges Bostadsrättscentrum

Ny statistik: Inkassoärenden i bostadsrättsföreningar ökar

Ekonomi/Finansiering Många hushåll har fortsatt svårt att få ekonomin att gå ihop, trots att det ekonomiska läget sakta börjar stabiliseras. Sveriges Bostadsrättscentrums senaste statistik visar att antalet inkassoärenden ökade under andra halvåret 2024, en trend som ser ut att fortsätta under början av 2025.

Även om räntor och inflation gått ner under det senaste året, är det tydligt att landets bostadsrättsägare fortfarande är pressade ekonomiskt. Detta märks även hos Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, både genom ett ökat antal frågor från föreningarna om hur de ska hantera obetalda avgifter och via egen statistik.



Under andra halvan av 2024 ökade antalet inkassoärenden med tio procent jämfört med början av året och trenden pekar på en fortsatt uppgång. Dessutom går fler ärenden hela vägen till avhysning och tvångsförsäljning. Tidigare låg siffran på ett par inplanerade avhysningar per månad, men nu är det minst en per vecka. Samtidigt ser SBC en ökad efterfrågan på inkassotjänster, då fler föreningar söker stöd i att hantera sena betalningar och kravprocesser.



– Det är högst oroande att vi ser en ökning av inkassoärenden och sena betalningar. Som medlem är det viktigt att komma ihåg att avgifterna är nödvändiga för att täcka föreningens kostnader. Om avgifterna uteblir innebär det att föreningarna tappar viktiga intäkter, samtidigt som de boende riskerar att förlora sina hem, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC.



Under 2024 genomförde Kronofogden totalt 3 042 vräkningar, även det en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Det visar att allt fler hushåll kämpar med att betala sina skulder, trots att ekonomin börjar återhämta sig. SBC betonar vikten av att styrelsen agerar snabbt när medlemmar inte betalar i tid, för att förhindra att skulder växer sig svåra att hantera.



– Det är viktigt att agera snabbt om man har svårt att betala sin avgift. Om avgiften inte betalas inom en vecka efter förfallodatum anses nyttjanderätten förverkad, vilket i värsta fall kan leda till att medlemmen inte får bo kvar. Därför är det alltid bättre att ta kontakt med föreningen direkt om man har svårt att betala i tid. Genom en tidig dialog finns större möjligheter att hitta en lösning och undvika extra avgifter och inkassokrav, säger Therese af Jochnick.

