Magnus Lambertsson. Bild: Daniel Larsson

Ny regionchef till Wihlborgs i Helsingborg

Karriär Wihlborgs har rekryterat Magnus Lambertsson till tjänsten som regionchef i Helsingborg.

Magnus Lambertsson efterträder Thomas Bråhagen som går i pension efter nästan 30 år på Wihlborgs. Närmast kommer Magnus Lambertsson från Skanska Nya Hem där han idag har en roll som försäljnings- och marknadschef och tidigare haft andra liknande roller.



– Helsingborg är en stad i stark utveckling där Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren. Vi har ett antal pågående och kommande utvecklingsprojekt som är viktiga för både Wihlborgs och staden, med nybyggnationen av Prisma och omvandlingen av Helsingborg C som de största just nu. Jag är övertygad om att Magnus är mycket väl lämpad att fortsätta driva vår fina utveckling i Helsingborg där Thomas Bråhagen under många år varit en nyckelperson, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



– Jag ser jag fram emot att få jobba med Wihlborgs som ju är en av de ledande lokala samhällsaktörerna i Helsingborg. Som boende i Helsingborg har jag mitt hjärta här vilket gör det extra roligt att få vara med och bidra till stadens utveckling. Wihlborgs har ett tydligt fokus på sina kunder, medarbetare och hållbarhetsfrågan, vilket jag ser som bra mix för att fortsätta den framgångsrika resa som bolaget gjort de senaste åren, säger Magnus Lambertsson.



Magnus Lambertsson tillträder tjänsten som regionchef i Helsingborg den 1 april 2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

