Stefan Glevén. Bild: Slättö

Ny partner och ordförande i Slättö

Bolag Stefan Glevén har blivit invald som ny styrelseordförande i Slättö Förvaltning AB. I samband med tillträdet som ny ordförande blir Stefan genom sitt investmentbolag Geltis AB även delägare i Slättö Förvaltning genom en riktad nyemission.

Geltis, som sedan tidigare är investerare i fonden Slättö Core+, har även för avsikt att göra substantiella investeringar i Slättös befintliga och framtida fonder.



Stefan Glevén har en bakgrund som senior partner på EQT där han arbetat i 15 år, bland annat som Head of Nordics och Head of North America vid EQT Infrastructure.



– Jag är glad och stolt över att välkomna Stefan till Slättö. Vårt team växer kontinuerligt och vi är på god väg i vår resa att bli en ledande nordisk förvaltare av alternativa investeringsfonder inom våra valda investeringsstrategier. Stefans erfarenhet inom private equity är uppenbar givet hans bakgrund, men kanske ännu viktigare än affären i sig så tillför han 15 års erfarenhet kring hur man bygger och utvecklar ett världsledande bolag med ett team drivet av starka värderingar. Detta är inspirerande och jag ser verkligen fram emot att samarbeta med Stefan under Slättös fortsatta resa, kommenterar Johan Karlsson, managing partner och grundare.



– Jag har följt Slättö en tid och blivit mycket imponerad av vad Johan och hans team har byggt upp. Det är en fantastisk plattform för fortsatt tillväxt, inte enbart inom fastigheter utan också för att etablera nya strategier. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Slättö de kommande åren för att ta bolaget till nästa nivå, säger Stefan Glevén.



Avgående ordförande Per Berggren som varit ordförande sedan 2016 övergår till en roll som industriell rådgivare och är fortsatt partner och investerare i Slättös fonder.



– Jag vill verkligen tacka Per för ovärderlig hjälp. Under hans tid som styrelseordförande har Slättö vuxit från en mindre bostadsutvecklare till att nu förvalta över tio miljarder kronor inom ett flertal fonder med olika investeringsstrategier. Utan honom hade den utvecklingen inte varit möjlig, kommenterar Johan Karlsson.



Valet av ny ordförande är villkorat av sedvanligt godkännande av Finansinspektionen. Omval förväntas på ordinarie stämma den 5 maj 2021 av Stefan Glevén samt av övriga ledamöter i styrelsen; Ann Grevelius, Jan Litborn, Ulrika Danielsson, Georg Ehrnrooth och Magnus Meyer.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

