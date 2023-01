Vänersborgs kommun sjönk bostadsrättspriserna mest under 2022 – ned hela 40 procent. Bild: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Ny kartläggning: I Vänersborg och Nässjö sjönk bostadspriserna mest

Bostäder I Vänersborgs kommun sjönk bostadsrättspriserna mest under 2022 – ned hela 40 procent. Villapriserna backade mest i Nässjö, med en nedgång på 24 procent. Samtidigt har bostadspriserna ökat i flera kommuner under året. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Bostadsåret 2022 startade med fortsatt kraftiga prisuppgångar efter den exceptionellt höga efterfrågan på bostäder under pandemin. Mycket till följd av kriget i Ukraina skapade stigande räntor, hög inflation och elkris dock en rejäl inbromsning som kommer att påverka bostadsmarknaden även i år, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



I Vänersborgs kommun föll bostadsrättspriserna med hela 40 procent under året som gick, vilket är mest i landet. Även I Falköpings kommun backade bostadsrättspriserna kraftigt under 2022 med en nedgång på 37 procent. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings genomgång av bostadsprisernas utveckling under 2022, som gjorts med siffror från Svensk Mäklarstatistik.



– Många av de kommuner där villapriserna backat mest under året ligger i södra Sverige där elpriserna oftast är som högst. Bostadsköparna är oroliga för hur uppvärmningskostnaderna ska påverka deras boendeekonomi och för en stor del av villaägarna kommer elräkningen vara dyrare än räntekostnaderna nu under vintern, säger Marcus Svanberg.



Villapriserna sjönk mest i Nässjö med en nedgång på 24 procent under året som gick. Även Skurup, Klippan och Lomma är kommuner där villapriserna backade med 20 procent eller mer under förra året. 19 av de 20 kommuner där villapriserna sjönk mest under 2022 ligger i elområde 3 eller 4, där elpriserna är som högst.



I en del kommuner ökade dock bostadspriserna under förra året. Sandviken står för den största prisuppgången på bostadsrätter, med en ökning på över 30 procent under 2022. I Forshaga kommun steg villapriserna mest – upp 16 procent under samma period.



– Många hushåll har fått det ekonomiskt tuffare den senaste tiden och antalet bostadsförsäljningar under förra året var betydligt färre jämfört med året innan. Trots det ser vi fler och fler tecken på ökad optimism och räknar med en återhämtning på bostadsmarknaden i vår, säger Marcus Svanberg.



Jämfört med 2021 sjönk antalet försäljningar av bostadsrätter under förra året med 11 procent, medan villaförsäljningarna minskade med 17 procent.



Här sjönk bostadsrättspriserna mest under året:

1. Vänersborgs kommun -40%

2. Falköpings kommun -37%

3. Oxelösunds kommun -31%



Här sjönk villapriserna mest under året:

1. Nässjö kommun -24%

2. Skurups kommun -21%

3. Klippans kommun -20%

