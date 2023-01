Ny källare under Feskekôrka. Bild: Higab

Ny källare under Feskekôrka

Bygg/Arkitektur På utsidan märks inte mycket, men på insidan pågår upprustningen av Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad för fullt. Nu görs det plats för ett helt nytt våningsplan när det komplexa arbetet med att gräva för en ny teknikkällare har påbörjats.

Feskekôrka är sedan 2013 byggnadsminnesförklarad vilket bland annat innebär att man inte får riva eller förvanska byggnaden, men att skapa ytterligare plats under huset är möjligt. Under 2021 genomfördes omfattande sanerings- och rivningsarbeten. Därefter följde en grundförstärkning där runt 200 stålpålar slogs ner till berget genom grundmuren.



Under 2022 genomfördes en stomrestaurering av husets stolpkonstruktion. När stolpkonstruktionen öppnades upp upptäcktes att delar av den var i dåligt skick. Lösningen blev att anlita timmermän som med traditionella metoder och material har bytt ut de delar som behövs. Installationerna består av ventilationsaggregat och kanaler, vattenrör och avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla, samt el, fiber och larm. I teknikkällaren kommer också den framtida verksamhetens öltankar att rymmas när det blir dags för Feskekôrka att öppna upp igen.



Då Feskekôrka ligger på fornminnesskyddad mark måste grävarbetena övervakas av arkeologer. Hittills har de hittat både gamla kullerstensytor och murrester.

– Att gräva ut en källare i Feskekôrka är inget enkelt uppdrag. Marken består av lera men också av den gamla stadsmuren. Vi har väglaster på ena sidan huset och kanalen på andra. Det är nära till grundvattennivåer och nära till väggar, säger Marcus Gustafsson, projektchef investeringsprojekt på Higab. Pålningen är nästan klar i hela huset och nu vill vi schakta djupare. Ett snitt ska schaktas ut för att arkeologerna ska kunna undersöka och dokumentera stadsmuren, som vi konstaterat finns under byggnaden, ordentligt.



Medan huset är stängt fortsätter planeringen av utvecklingen för Feskekôrka. Husets historia är en viktig utgångspunkt för den framtida verksamheten som kommer drivas av det lokala entreprenörsledda bolaget Västkustupplevelser. Byggnaden har alltid använts för försäljning av fisk och skaldjur och varit en mötesplats för göteborgare och turister, vilket det kommer fortsätta vara.



– Vi ser verkligen fram emot att väcka liv i och sjösätta allas vår Feskekôrka, där vi vill bjuda in till gemytlig stämning för såväl tillresande som boende, gammal som ung. Förutom att köpa fisk och skaldjur kommer besökarna kunna uppleva lilla Åstols rökeri, pop-uprestaurang och en fantastisk uteservering med pontonbrygga, säger Anna Olbers, grundare av Hotel Legacy Group samt Projekt-VD och ansvarig för implementeringen av Feskekôrkas nya koncept, som utformas i samverkan med Västkustupplevelser.



Feskekôrka väntas stå klar innan årsskiftet.

Ämnen