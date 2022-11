Sinix Group vd Martin Gow och Uni3 by Geely vd Gang Wei skriver avtal om Sinix nya kontorslokaler på Lindholmen i Göteborg. Flankerade av Patrik Främme, Sinix, och Magnus Koch, Geely Bild: Uni3

Ny hyresgäst till Uni3:s nybyggnation

Uthyrning I den kommande sjätte byggnaden på Uni3-campuset på Lindholmen i Göteborg kommer techbolaget Sinix Group flytta in under 2024. Avtalet parterna emellan har nu signerats och förberedelserna för Sinix utökning är redan igång. Byggnaden som går under projektnamnet "B46" omfattar drygt 17 000 kvadratmeter och Sinix som första bekräftade hyresgäst kommer ta två våningsplan i anspråk.

Annons

Sinix har redan idag verksamheter i Uni3s campus, med ett 70 tal antal anställda och konsulter på plats. Verksamheten består av ett antal expertbolag med fokus inom elektrifiering, mjukvaruutveckling och connectivitet. Bolaget som varit verksamt i knappt två år expanderar snabbt och omsätter idag omkring 90 miljoner kronor.

– Våra fokusområden ligger rätt i tiden och vi ser en fortsatt stark tillväxt. Möjligheten att samlokalisera vår verksamhet i den innovativa miljö som finns på Lindholmen tillsammans med Uni3, Lindholmen Science Park och våra underbara kunder gör att jag inte tvekade att skriva på kontraktet med Geely. Närheten till centrum är viktigt för alla företag som vill kunna locka till sig de bästa i branschen, både nationellt och internationellt. Uni3 erbjuder oss inte bara lokaler, utan service och en miljö där det händer saker som skapar en kreativ puls, säger vd Marin Gow.



Gang Wei, VD för Geely Innovation Centre Management, som driver det nu över 100 000 kvadratmeter stora företagscampuset Uni3 by Geely, säger:

– För oss är det viktigt att få in rätt företag hos oss, som ser fördelarna med att sitta i, och bidra till, en kreativ miljö där bolagen samverkar och inspirerar varandra. Sinix har från dag ett varit en aktiv partner i campuset och jag är jätteglad att just de är först ut att teckna avtal för lokaler i vårt nya hus, säger Gang Wei.



B46 omfattar drygt 17 000 kvadratmeter kontors, labb, event och mötesytor, och beräknas stå klart under kvartal tre 2023.

