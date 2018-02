Ny hyresgäst till Hufvudstaden i Fredstan

Publicerad den 20 Februari 2018

Uthyrning Under våren öppnar Galleri Fredstan på Södra Hamngatan 55 i Göteborg. Bakom satsningen står det svenska bolaget Nordic Exhibitions and Event.

Hufvudstaden utvecklar just nu Fredstan, som består av kvarteren runt Fredsgatan, mellan Brunnsparken och Trädgårdsföreningen. I den cirka 1 500 kvadratmeter stora lokalen kommer galleriet att visa en unik världsutställning; Legendary Louis Vuitton Trunks the Exhibition med publik premiär 16 mars.



– Vi är mycket glada över att få den här världsutställningen till Göteborg och etableringen av galleriet bidrar till att stärka Fredstan som mötesplats. Vår ambition med området är att det ska erbjuda starka internationella och lokala varumärken i kombination med kultur, caféer, restauranger och mötesplatser som gör området mer trivsamt och levande, säger Cathrine Söderström, chef affärsutveckling butik, Göteborg, Hufvudstaden.



– Vi har alltid sett Göteborg som Sveriges evenemangshuvudstad och är förväntansfulla över att snart kunna öppna dörrarna till den här fantastiska utställningen i centrala Göteborg och därmed bidra till stadens evenemangsstrategi, säger Stefan Papangelis, vd Nordic Exhibitions & Events.



Sedan tidigare har Chanel Beauty Store, Michael Kors och da Matteo öppnat i Hufvudstadens fastigheter i Fredstan.

- Maria Olsson Äärlaht

maria@lokalnytt.se

