Groth & Co hyr översta våningen på Fleminggatan 20 i Stockholm. Bild: Cushman & Wakefield

Ny hyresgäst till Fleminggatan 20

Uthyrning NCAP har undertecknat ett nytt hyresavtal med Groth & Co, Skandinaviens äldsta konsultföretag inom immaterialrätt. Uthyrningen omfattar 386 kvadratmeter kontor samt 65 kvadratmeter egen takterrass. Tillträde beräknas ske i januari 2022.

Annons

Detta är den fjärde uthyrningen på fastigheten i samband med den pågående renoveringen. Förutom Groth & Co har även Svevia, AB Svensk Exportkredit och SATS hyrt lokaler på Fleminggatan 20. Uthyrningsarbetet sker i samarbete med Cushman & Wakefield. Tenant & Partner var rådgivare till Groth & Co.

– Vi är mycket glada över att få flytta in i dessa nya lokaler i F20. Dom uppfyller alla våra krav och önskemål som ett centralt läge, en attraktiv och unik miljö med hög kvalitet som speglar vårt varumärke och som inbjuder till interaktion mellan medarbetare och våra uppdragsgivare samtidigt som den ger möjlighet till enskilt fokuserat arbete. Den generösa terrassen med en svindlande utsikt i kvällssolen är kronan på verket och kommer att bli en naturlig samlingspunkt, säger Mats Lundberg, vd på Groth & Co.

– Att en så väletablerad och anrik firma som Groth & Co väljer att flytta till Fleminggatan 20 är givetvis oerhört glädjande och utgör enligt min mening ytterligare ett bevis på styrkan i den produkt som Europa Capital och teamet skapar på Fleminggatan 20. Jag hälsar Groth & Co varmt välkomna till Fleminggatan 20, säger John Routledge, partner på ägarrepresentanten NCAP.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen