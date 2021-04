Spektrum i Ebbepark. Bild: Arrow Arkitekter

Ny hyresgäst till Ebbepark

Uthyrning Nu är det klart att forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) flyttar sitt Linköpingskontor som arbetar med digitalisering till Ebbepark i sommar. Ebbeparks identitet som innovationscentrum blev avgörande när RISE letade större lokaler.

– Vi attraheras av miljön i Ebbepark, med dess många spännande start-ups och tech-företag. Vi triggas av att allt är nytt, ungt och fräscht. Det känns rätt för oss och vi tror att vi på sikt kommer att samverka med många av bolagen och organisationerna där, säger Eilert Johansson, tf avdelningschef Industriella system på RISE.



RISE är ett statligt forskningsinstitut under näringsdepartementet, med ett särskilt samhällsuppdrag att verka för hållbar tillväxt och bidra till en innovativ utveckling av samhället. I Linköping ligger fokus på digitalisering, AI och autonomt flyg, till exempel drönare. Initialt kommer cirka 25 medarbetare flytta in i den nya byggnaden Spektrum i Ebbepark, men Eilert Johansson har tagit höjd för att kunna växa.

– Ebbepark blir en bra bas för att kunna göra den nytta som står i vårt uppdrag. Vi hoppas också kunna tillföra mycket kring det som stadsdelen står och verkar för. Linköping är en växande marknad för oss och i Ebbepark kan vi töja på gränserna och växa på ett flexibelt sätt utan att begränsa oss. Vi ska definitivt bli fler och större, säger Eilert Johansson.

– Ebbepark blir mer och mer den mångfacetterade mötesplats som vi strävar efter. Och när RISE flyttar in i kvarteret Verkstan förstärks potentialen ytterligare. Hela idén med Ebbepark handlar om att öppna upp för utbyte av framtidsidéer, hållbara resurser, kunskap och innovation och RISE verkar för exakt dessa värden, säger Ulrika Backlund, uthyrningschef på Sankt Kors.

