Sofiahusen på Södermalm Bild: Slussgården

Ny hyresgäst i Slussgården

Uthyrning Savills är rådgivare åt Slussgården vid uthyrningen av projektet Sofiahusen på Södermalm och nu står det klart att Avaus förhyr del av plan 6 och hela plan 7 om totalt cirka 600 kvadratmeter.

I dagsläget återstår cirka 2 400 kvadratmeter vakant yta i fastigheten med möjlighet till tillträde i år, samt ytterligare cirka 1 500 kvadratmeter i en ny byggnad som uppförs mot Tjärhovsgatan med inflyttning 2024. Samtliga ytor har tillgång till stora terrasser med utsikt mot Saltsjön.



– Sedan lanseringen av Sofiahusen har vi haft en mycket god aktivitet av intressenter och det är tydligt att Slussgårdens höga ambitionsnivå på det här projektet har gett resultat. Ett miljötänk med solpaneler och trästomme samt generös takhöjd och väl tilltagna terrasser ligger helt rätt i tiden och det är roligt att se att företag satsar på riktigt fina ytor för att locka tillbaka sina medarbetare till kontoren, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills.



– Vi är mycket glada över att kunna hälsa Avaus välkomna till Slussgården och Sofiahusen, vi kunde inte fått en bättre hyresgäst som första nyuthyrning i projektet, säger Peter Brask, Slussgården.



– Vi är otroligt spända på att flytta in i de fräscha lokalerna i Sofiahusen hos Slussgården som är perfekta för våra växande behov, och ser verkligen fram emot ett spännande samarbete under projektplaneringen, säger Anna Trygg, Country Manager på Avaus.

