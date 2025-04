Strängnäs i morgonljus. Bild: Wikimedia commons

Ny hyresgäst flyttar till Kilenkrysset Sweden

Uthyrning Kilenkrysset Sweden tecknar hyresavtal avseende fastigheten Fräsaren 5 i Strängnäs.

Hyresgästen Bilia AB är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Avtalet är tecknat för en utav Bilias personbilsanläggningar och medför att man flyttar sin befintliga verksamhet på Eskilstunavägen 30 i Strängnäs.



Hyresavtalet är tecknat på sju år och innefattar 1 670 kvadratmeter, fördelat på två plan med verkstad, kontor och bilhall. Även en parkeringsyta i anslutning till lokalen ingår i avtalet. Inflyttning beräknas ske under november månad 2025. Lokalen ligger belägen i Storängens verksamhetsområde längs vältrafikerade Kilenvägen, med närhet till både E20 och riksväg 55 vilket ger fina exponeringsmöjligheter. I samma fastighet finns ett redan väletablerat möbelföretag samt ytterligare några verksamheter inom transport, magasinering, städ samt bilhandel.

– Vi är mycket stolta att Bilia väljer att fortsätta sin resa inom Strängnäs med oss som hyresvärd. Lokalen som de nu flyttar in i kommer att ge dom goda förutsättningar för en tydligare närvaro och profilering inom Strängnäs kommun, säger Per Heikman, affärsutvecklare Kilenkrysset Sweden.

Ämnen