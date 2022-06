Intelligent Implants flyttar in i Goco House. Bild: GoCo

Ny hyresgäst flyttar in i Goco House

Uthyrning Fortsatta synergier mellan Goco Health Innovation City och Astra Zenecas BioVenture Hub när Medtech bolaget Intelligent Implants flyttar in i Goco House för att driva produktutveckling av smarta system för ortopediska implantat. – Detta är ett initiativ för bra för att inte bli en del av, säger John Zellmer, medgrundare och COO på Intelligent Implants.

Intelligent Implants grundades på Irland och startade upp sin verksamhet i Sverige 2018. Bolaget har varit en del av Astra Zenecas Bio Venture Hub sedan 2019, varifrån det multidisciplinära teamet har forskat och utvecklat elektroterapeutiska ortopediska apparater som kan användas för att stimulera, kontrollera och fjärrövervaka bentillväxt, till exempel efter ledfusion eller benfrakturkirurgi. Under sin tid i Bio Venture Hub har Intelligent Implants-teamet tillkännagett ny finansiering och erhållit Breakthrough Device Designation av US Food and Drug Administration (FDA).

– Bio Venture Hub har varit en idealisk miljö för oss att utveckla Smart Fuse och vi har dragit stor nytta av vår tid där. Nu, när vi utökar vår verksamhet och ökar ansträngningarna för att erbjuda våra lösningar till patienter och kirurger, är det väldigt bekvämt för oss att flytta in i Goco House bredvid och fortsätta att vara en aktiv del av det spännande hälsoinnovationsekosystem som växer upp i och runt AstraZeneca. Detta i sig ger ett otroligt värde, säger John Zellmer.



Goco House kommer bestå av både co-working och fasta kontor i varierande storlekar anpassade för alltifrån enmansbolag till storbolag – allt för att möta olika behov och olika verksamheter. Därutöver kommer kontorsbyggnaden erbjuda både lounge, bar, restaurang och café samt flertalet kreativa mötes- och konferensmiljöer. Den gemensamma nämnaren för verksamheterna på plats kommer vara kopplingen till life science vilket kommer öppna upp för nya samarbeten med nya infallsvinklar menar Jonas Obert, affärsutvecklare på Goco Health Innovation City.

– Vi verkar i en nätverksekonomi och vi tror mycket på kraften i att mötas för att dela kunskap och erfarenhet, detta är också grunden till bygget av Goco House. Hela huset är planerat och format utifrån att skapa möjligheter till samverkan, liksom hela den nya stadsdelen i sig. Vi är väldigt glada över att få hit ett bolag som Intelligent Implants som ligger i framkant inom innovativa ortopediska lösningar. Det blir otroligt spännande att följa deras fortsättning härifrån, avslutar Jonas Obert.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

