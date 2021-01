Lidl rekryterar ny fastighetsdirektör. Bild: Hufvudstaden

Ny fastighetsdirektör till Lidl

Karriär Lidl Sverige anställer Christoph Kraus som ny fastighetsdirektör då nuvarande direktör Thomas Brattlöw väljer att lämna. Christoph tillträder sin nya roll den 15 februari.

Efter nära 15 år på Lidl väljer fastighetsdirektör Thomas Brattlöw att lämna företaget. Thomas har varit en oerhört uppskattad medarbetare under många år och har inte minst varit en viktig del i livsmedelskedjans intensiva arbete mot 200 butiker i Sverige, ett mål som nåddes i slutet av förra året. I Thomas ställe kliver Christoph Kraus in i rollen som ny direktör för fastighetsavdelningen.



– Jag har haft förmånen att arbeta med Thomas under många år. Hans bidrag till vår utveckling har varit ovärderlig, och vi är tacksamma för de avtryck han gjort hos Lidl Sverige. I samband med att han går vidare mot nya utmaningar vill vi både tacka honom för hans insatser och skicka med honom ett varmt lycka till, säger Johan Augustsson, Sverigechef på Lidl.



– Jag är otroligt stolt över det jag, tillsammans med kollegor har åstadkommit under mina nära 15 år på Lidl. Det är ett bolag som länge befunnit sig på en spännande resa och under de senaste åren har vi haft fullt fokus på att nå vårt mål om 200 butiker i Sverige. Med det uppfyllt känner jag mig redo att ta ett nästa steg mot nya mål och utmaningar, säger Thomas Brattlöw, fastighetsdirektör på Lidl.



Christoph Kraus kommer ursprungligen från Lidl Tyskland där han sedan 1999 arbetat i ett flertal roller på bland annat fastighetsavdelningen. Han kommer dock senast från Lidl i USA där han ansvarat för expansionen, innan dess ansvarade han bland annat för utvecklingen av fastighetsportföljen i Tyskland. Christoph tillträder sin nya roll den 15 februari.



– I Christoph har vi rekryterat en mycket kunnig fastighetsprofil, med bred internationell erfarenhet av expansion och fastighetsutveckling. Tillsammans med den kompetens och det engagemang vi besitter i vår fastighetsverksamhet kommer tillsättningen av Christoph att möjliggöra en fortsatt framgångsrik utveckling av vårt butiksnät, avslutar Johan Augustsson.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

