Ny coworkingsatsning i norr

Publicerad den 20 December 2018

Bolag För att täcka behovet och marknaden av startuphubbar och gemensamma arbetsytor slår House Be i Åre, Great Space i Sundsvall samt HINK i Härnösand sig samman och bildar bolaget NWX (Northworx).

– Vi kommer att dominera på den här marknaden, säger Ulrika Viklund, medgrundare House Be och delägare i det nybildade bolaget.

House Be i Åre och Great Space i Sundsvall slår de sig samman och får samtidigt in en investering av Westerlinds, som dessutom skjuter in sin coworkingyta HINK. Ytterligare en viktig möjliggörare i det här är det starka samarbete NWX har med fastighetsbolaget Diös. I Umeå finns också ett samarbete med Balticgruppen.



NWX affärsmodell är anpassad för att serva många orter och kunder, oavsett geografisk spridning. Något som saknats fram till i dag.

– Det här känns helrätt, vi har utifrån vårt perspektiv sett behovet och efterfrågan av ett sådant här koncept på marknaden även utanför storstäderna. Att integrera och stärka vårt befintliga coworkingerbjudande med så här starka och duktiga partners är något vi aktivt letat efter, säger Emil Westerlind vd och delägare Westerlinds.



NWX arbetar i dag med två koncept: House Be - ett djupare erbjudande med målgrupp entreprenörer, startups, digitala företag och investerare. Great Space tillgodoser ett bredare erbjudande med målgruppen små till medelstora företag som söker efter flexibla kontorslösningar. Tillsammans finns nu NWX på sex platser och fler tillkommer inom kort.



De två dotterbolagen kommer att ledas av Fredrik Viklund, vd för House Be, samt Petter Ekman, vd för Great Space.

– Great Space och House Be har verkligen fyllt en lucka och ett behov i näringslivet och bevisat dess existensberättigande. Därför känns det nu mycket bra när vi ska fortsätta vår resa tillsammans under NWX för att verkligen skapa de kompletta ekosystemen för tillväxt för våra medlemmar och partners, där våra coworkinghubbar blir basen i vår verksamhet säger Petter Ekman vd för Great Space.

- Axel Ohlsson

