Ny chef för Helaba i Stockholm

Publicerad den 4 Februari 2019

Birgitta Leijon blir ny Helabachef i Stockholm.

Bolag Birgitta Leijon tar över ledningen av Helabas Stockholmskontor. Som chef för bankens nordiska team för fastighetskrediter baserat i Stockholm och Frankfurt blir hon ansvarig för Helabas finansieringsverksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Förutom kommersiell fastighetsfinansiering omfattar Helabas affärsverksamhet i Norden även corporate banking och corporate finance.

Så sent som i fjol omvandlade Helaba sitt representationskontor i Stockholm till filial. Banken ville därmed markera betydelsen av den nordiska marknaden samt ytterligare befästa sin roll som pålitlig partner åt sina lokala kunder.

– Birgitta Leijon är ytterst erfaren inom fastighetsfinansiering och tar med sig både värdefulla fackkunskaper och djup marknadskännedom. Hon har dessutom erfarenhet som filialchef för en internationell bank. Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta Birgitta till oss, Michael Kröger, ansvarig för internationell fastighetsfinansiering på Helaba.



Birgitta Leijon kommer närmast från Aareal Bank i Stockholm, där hon var filialchef och ansvarig för Norden. Hon har 30 års erfarenhet inom fastighetsbranschen med ledande befattningar på bland annat Swedbank och Catella.



Birgitta Leijon tillträdde tjänsten den 1 februari.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

