Ny CFO till Logicenters

Johanna Wollgård.

Karriär Logicenters tillsätter en CFO i Johanna Wollgård som ska fortsätta arbetet med att bygga upp den finansiella rapporteringen.

Från den 1 september kliver Johanna Wollgård in i den nya rollen som CFO med fokus på att bygga upp Logicenters finansiella rapportering, följa upp investeringar och på ett större plan säkerställa Logicenters lönsamhet.

– Det här är en väldigt positiv nyhet för oss. I takt med att NREP och Logicenters har växt har även ett behov vuxit fram att förstärka vår finansiella avdelning. Johanna Wollgård kommer att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i våra investeringar för att framåtriktat kunna ta bättre beslut, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Johanna Wollgård har arbetat inom NREP-koncernen sedan 2016 i olika roller. De senaste åren har hennes ansvar varit som Senior Fund Controller över en av koncernens fonder. Wollgård har även arbetat inom revision på revisions- och konsultnätverket Deloitte.

– Jag är väldigt tacksam för det förtroendet jag har fått och ser fram emot att ta mig an den nya rollen och utmaningar inom NREP, säger Johanna Wollgård.

