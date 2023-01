Thomas Alexander Hansen (vänster) blir ny CFO för Heimstaden medan Arve Regland (höger) lägger fullt fokus på rollen som CFO i Fredensborg. Bild: Heimstaden

Ny CFO på Heimstaden

Bolag Heimstaden AB gör förändringar i sin ledningsgrupp. Arve Regland, som har haft en kombinerad CFO-position i Heimstaden AB och Fredensborg AS, kommer att ta den mer strategiska rollen som Group CFO för Fredensborg AS, då Thomas Alexander Hansen utses till CFO för Heimstaden AB.

Thomas Hansen har under de senaste nio åren haft ledande befattningar inom områdena finansiell rapportering och kontroll, finansiella system, internationell skatt och kommersiell verksamhet i Scatec ASA. Innan han började på Scatec var han chef för finansiell rapportering och skatt i Circle K Europe AS samt revisor och rådgivare på KPMG. Thomas Hansen kommer att ingå i Heimstadens ledningsgrupp och rapportera till vd Helge Krogsbøl. Arve Regeland kommer, som CFO i Fredensborg, att arbeta nära Heimstadens ledningsgrupp, och i synnerhet vd och CFO.

– Jag ser fram emot att bidra till Heimstadens ambitiösa resa som ett av Europas ledande fastighetsbolag, säger Thomas Hansen.



För att stärka synergierna mellan investeringar och finansiering kommer DCM & Treasury-teamet att rapportera till Chief Investment Officer Christian Fladeland.

– Thomas erfarenhet och kompetens och den nya organisationsstrukturen sätter Heimstaden i en bra position att leverera på våra mål, säger Helge Krogsbøl, vd på Heimstaden AB.

– Arve kommer som Fredensborgs CFO att fortsätta spela en viktig roll i att utveckla Fredensborgs affärsenheter och strategi, inklusive ett nära samarbete med Heimstaden, säger Ivar Tollefsen, styrelseordförande på Heimstaden AB.



Heimstaden’s ledningsgrupp består efter CFO-skiftet av följande personer:



- Helge Krogsbøl, Chief Executive Officer

- Thomas Alexander Hansen, Chief Financial Officer

- Eddo Rats, Chief Operating Officer

- Karmen Mandic, Chief Brand and Marketing Officer

- Suzanna Malmgren, Chief People and Culture Officer

- Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer

- Christian V. Dreyer, Chief Corporate Communications Officer

- Christian Fladeland, Chief Investment Officer

- Paul Spina, Chief Asset Management and Development Officer

- Rodin Lie, Chief Technology Officer

- Steen Lønberg Jørgensen, Head of Capital Raising & Client Relations

- Kristian Berentsen, Chief Legal Officer

- Nikolaj Degn Brammer, Chief Business Development Officer

