24 Storage anställer Lena Nelson som CFO. Bild: 24 Storage

Ny CFO på 24 Storage

Karriär 24 Storage har utsett Lena Nelson till ny CFO. Hon tillträder den 24 februari och blir medlem av koncernledningen. Lena Nelson efterträder Krister Moberger som sedan mars 2019 fungerat som tillförordnad CFO.

Lena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Lena Nelson har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.



– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24 Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24 Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd på 24 Storage.

