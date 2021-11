Niklas Borg, vd Green Group. Bild: Green Group

Nuveen förvärvar majoritetsandel i Green Storage

Transaktioner Nuveen Real Estate, en av världens största fastighetsförvaltare och investerare, förvärvar en majoritetsandel av aktierna i Green Storage. Säljaren i affären, Green Group, behåller en minoritetsandel.

Green Storage bildades 2017 av Green Group. Förvärvet omfattar initialt en portfölj om 14 olika innehav, varav sex är under utveckling i Stockholmsregionen. Nuveen kommer fortsätta att arbeta med ledningsgruppen som leds av Stefan Nilsson. Tillsammans med ledningen ska de accelerera arbetet med Green Storages starka teknik- och hållbarhetsfokuserade strategi samt påskynda plattformens expansion, både i Sverige och på den europeiska marknaden.



Green Storages anläggningar är nybyggnationer som är designade med tydliga hållbarhetskrav i åtanke. De är utrustade med energisnål LED-belysning, laddstationer för elbilar och nyttjar fullt förnybar energi. Anläggningarna är lättillgängliga i synbara och attraktiva lägen i Stockholm.

– Nuveen fokuserar på att expandera verksamheten inom alternativa fastighetssektorer – förvaring och self storage anses vara en av de vinnande sektorerna i Europa med tanke på det låga utbudet, sektorns bevisade uthållighet även i tider då ekonomin i övrigt är volatil samt möjligheten att leverera tydliga effektivitetsvinster via nyskapande och skalbara digitala plattformslösningar, säger Jasper Gilbey chef för TIAA General Accounts fastighetsportfölj i Europa (TIAA: Teachers Insurance and Annuity Association of America).



Gilbey fortsätter:

– Vi tror att Green Storage utgör en utmärkt ny spelare på den europeiska self storage-marknaden som ju präglas av hög konkurrens. Inte minst med tanke på den höga kvaliteten i portföljens olika innehav, ledningsgruppens starka meritlista och vår unika teknikfokuserade strategi. Möjligheten att skapa en helautomatisk lagringslösning är en "game changer" för segmentet. Vi är nu angelägna om att utöka portföljen snabbt för att skapa en marknadsledande plattform i Sverige – med utrymme för att expandera verksamheten ytterligare i Europa därefter.



Niklas Borg, vd för Green Group:

– Vi är oerhört stolta över den resa som tagit Green Storage till en ledande position inom self storage-segmenetet sett till både teknik och hållbarhet. Den plattform som vi har utvecklat överträffar klart standard-KPI:erna för branschen och ur vårt perspektiv känns det naturligt att gå samman med Nuveen Real Estate för att kunna ta denna framgångsrika verksamhet och expandera till resten av Europa. Vi är övertygade om att en ny majoritetsägare, med lång erfarenhet inom området och ytterligare kapitalstöd, är rätt steg att ta för Green Storage. Detta kommer öppna upp bolaget för att växa i fler städer i Sverige såväl som på den europeiska marknaden.



I dag finns det mer än tio gånger så många self storage-anläggningar i USA än i Europa och det faktum att de europeiska marknaderna är så pass fragmenterade erbjuder tydliga möjligheter för konsolidering. Med Green Storages beprövade affärsmodell och starka ledning i grunden ser Nuveen att de har en utmärkt partner för att skapa en industriledande plattform i en alternativ sektor med framtiden framför sig.



Rådgivare i affären på Nuveens sida var Schjodt, KPMG, WSP och Cushman Wakefield. Mannheimer Swartling och Access Partners representerade Green Group.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

