Visonsbild från Fisksätra Torg. Bild: Stena Fastigheter

Nu startar upprustningen av Fisksätra Centrum

Bygg/Arkitektur Som ett steg mot Stena Fastigheters vision för Fisksätra 2030, där man skapar ett ännu mer levande Fisksätra med närhet till allt – och alla, påbörjas nu upprustningen av Fisksätra Centrum. Stora delar av centrumfastigheten, om totalt cirka 8 000 kvadratmeter, kommer att moderniseras och rustas upp.

Med nya och moderniserade tekniska installationer, nya ytskikt i kundstråk och butiksytor, nya fasadpartier och nya entréer med uppgraderad belysning möjliggör Stena Fastigheter för ett trivsamt, tryggt och trevligt centrum för närservice. I samband med om- och tillbyggnaden kommer centrumgallerian certifieras enligt miljöcertifieringssystemet Bream, vars hårda krav skapar en fastighet som bidrar till en bättre miljö.

– Utvecklingen av Fisksätra består av flera viktiga pusselbitar. Skolan har varit en del, nyproduktionen i Fiskästra Entré med äldreboende och förskola är en annan. Upprustning av våra befintliga bostadshus och nu även centrumet är också väldigt viktiga delar i detta pussel. Vi tror på Fisksätra och investerar mycket där just nu, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.



Stena Fastigheter har nu tecknat avtal med Zengun som entreprenör för till- och ombyggnad av Fisksätra Centrum. Projekteringen påbörjas under våren 2022 och upprustningen planeras stå klart till vintern 2023/2024. Fisksätra Centrum kommer vara öppet under hela upprustningen, men med vissa begränsningar.



Fakta:

Projektledning: DRIV projekt

Entreprenör: Zengun



Stena Fastigheter äger drygt 2 500 lägenheter i Fisksätra, Nacka. Fram till 2030 kommer det att pågå omfattande renoveringar av befintligt bestånd samt nyproduktion av bostäder, vårdboende och förskolor. Vi kommer att bygga såväl hyres- som bostadsrätter. Först ut är cirka 380 bostäder i Fisksätra entré.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

