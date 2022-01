Kungsportsavenyen i Göteborg. Bild: Göteborgs stad

Nu startar tävlingen om Avenyns utformning

Bygg/Arkitektur Både svenska och utländska team med arkitekter och andra yrkesgrupper får de kommande veckorna chansen att anmäla sitt intresse för att vara med och tävla om hur hela det stora stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen i Göteborg kan rustas upp och utvecklas. Fyra av teamen får sedan under våren arbeta fram sina förslag innan en vinnare utses efter sommaren.

Det är Göteborgs Stad i samverkan med Avenyföreningen och fastighetsägare längs Avenyn som nu bjuder in till en projekttävling i två steg.



I ett första steg, till och med 18 februari, får team som vill medverka i tävlingen anmäla sitt intresse. Sedan väljer en urvalsgrupp, under ledning av Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, ut fyra team som under några månader i vår får arbeta fram förslag som kan lyfta paradgatans status och skönhet.



De fyra förslagen kommer att ställas ut för allmänheten under sommaren. Samtidigt kommer en jury att bedöma förslagen för att därefter utse ett vinnande förslag. Juryn består av nio ledamöter och leds av Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och projektledare för upprustningen. I juryn ingår representanter för berörda fastighetsägare, Avenyföreningen, flera av stadens förvaltningar samt två personer utsedda av Sveriges Arkitekter.



– Vi hoppas på ett stort intresse för att medverka i denna unika tävling och ser fram emot riktigt spännande och högkvalitativa förslag för Avenyns och Götaplatsen framtida gestaltning, säger Birgitta Lööf, stadsbyggnadskontoret.



Tävlingen omfattar hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen med bland annat gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning. I tävlingsuppgiften ingår att presentera en samlad idé kring stadsrummet som ger en förflyttning av gatans dignitet i allmänhetens ögon och förbättrar gatans liv även vintertid.



– Vi ser framför oss en attraktiv paradgata som stärker verksamheterna och skapar en levande och innehållsrik stadsmiljö med många besökare, säger Birgitta Lööf.



Avenyföreningens vd Jessika Wassberg är också förväntansfull:

– De är inte ofta en paradgata ska vara med om ett så stort utvecklingsarbete som Avenyn och Götaplatsen nu ska genomgå. Därför är detta lite av ett "once in a lifetime-uppdrag" för det team som vinner tävlingen och sedan får vidareutveckla sitt förslag.



Tävlingen syftar även till att, utifrån det vinnande förslaget, handla upp arkitekt- och tekniktjänster för det fortsatta uppdraget att gestalta utformningen och förprojektera de kommande arbetena på Avenyn och Götaplatsen.



Upphandlande myndighet är stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.



Tidplan för Avenyn och Götaplatsen: Åren 2021-2026

Avenyn beräknas rustas upp i flera etapper under åren 2024 - 2025

Götaplatsen beräknas rustas upp under åren 2025 – 2026

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

