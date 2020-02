Comfort Hotel Arlanda. Bild: Tim Meier

Nu öppnar Stordalens stora flygplatshotell på Arlanda

Bolag Nu öppnar Comfort Hotel Arlanda Airport, alldeles intill flygplatsterminalerna och Skycity. Det nya storhotellet utgör med sina drygt 500 rum en betydande ökning av Arlandas hotellutbud och är byggt med hög miljöklass på nivån Very Good enligt Breeam.

Hotellkapaciteten på Arlanda uppgår efter Comforts etablering till cirka 1 250 rum.

– Vi är mycket stolta att kunna presentera en helt ny mötesplats på Arlanda, Comfort Hotel Arlanda Airport. Vi har under lång tid sett en ökad efterfrågan på terminalnära hotellrum och kan nu erbjuda våra resenärer och besökare ett ännu bredare utbud. Det nya hotellet är också en viktig del av Swedavias strategi att utveckla en flygplatsstad på och omkring Stockholm Arlanda Airport, säger Jonas Abrahamsson, vd Swedavia.



Det nya hotellet är uppfört av Swedavia och ska drivas av Nordic Choice Hotels under varumärket Comfort, ett hotellkoncept i segmentet "affordable luxury" som i första hand vänder sig till fritidsresenärer och familjer.



Swedavias försäljning av fastigheten genomfördes 2017, när hotellet var under uppförande, till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1 300 miljoner kronor. Reavinsten kommer att redovisas för det första kvartalet 2020.



Comfort Hotel Arlanda Airport ligger mitt i den växande flygplatsstaden, alldeles intill Arlandas terminaler och Skycity. I samma kvarter finns nya kontorshuset Office One och här förbereds också för en terminalnära kongressanläggning av högsta europeiska klass. Fler byggnader och hotell är på planeringsstadiet, som ett led i utvecklingen att Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Norden.

