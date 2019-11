Peab Center Stockholm. Bild: Peter Steen

Nu öppnar Peab Center Stockholm

Bolag Under måndagen slår Peab upp portarna till sitt nya kontor i Stockholm. Fastigheten ligger i Ulriksdal.

Det 12 500 kvadratmeter stora kontoret rymmer drygt femhundra arbetsplatser och har en lunchrestaurang i bottenplan, öppen för externa besökare. För Peab startade expansionen av Ulriksdal med upprättandet av en första kontorsfastighet 2016 och när utvecklingen av området är färdig beräknas det finnas totalt 15 000 arbetsplatser och 2 500 bostäder i stadsdelen.



Nästkommande stora projekt i området är att träningskedjan Actic flyttar sitt huvudkontor och öppnar gym- och träningsanläggning i Peabs nybyggda fastighet sommaren 2020. I samma hus kommer det att finnas ett parkeringsgarage på åtta våningar. Ytterligare en kontorsfastighet som är färdiguthyrd produktionsstartar inom en månad samtidigt som det just nu projekteras för den elva våningar höga kontorsfastigheten The Gardens.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi idag flyttar in i vårt egenutvecklade Stockholmskontor. Peab Center Stockholm är ett riktigt bra bevis på hur vi med våra fyra samverkande affärsområden gemensamt kan producera en helhetslösning från markförvärv till färdig byggnad. Så långt det är möjligt tar vi vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer, det är det vi menar är ett närproducerat samhällsbygge, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen