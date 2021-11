Sickla växer. Bild: Atrium Ljungberg

Nu öppnar nybyggda delen av Sickla galleria

Uthyrning Atrium Ljungberg har under snart två års tid byggt om och byggt ut en stor del av Sickla galleria, som nu utökas till två plan. Totalt omfattar den nya tillbyggnaden drygt 6 000 kvadratmeter. Den 17 november är XXL först ut att slå upp dörrarna till den nya tillbyggnaden, följt av Lagerhaus, Normal, Rituals, Lekia och Polarn o Pyret. Sedan 2020 har ett 50-tal nya butiker, restauranger och andra verksamheter etablerat sig i Sickla.

– Vi är otroligt glada att nu kunna visa upp den nybyggda delen av Sickla galleria, som öppnar lagom till Black Friday och julhandeln. Det är en rad starka varumärken som etablerar sig här med både XXL och även IKEA som öppnar i Magasinet i mitten av december. Vi märker att det finns en stor efterfrågan och intresse från olika typer av verksamheter som vill hit till Sickla, säger René Stephansen, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Sickla.



XXL flyttar in på ett helt nytt våningsplan om cirka 3 000 kvadratmeter och stärker utbudet för alla sport- och friluftsintresserade i området. På bottenvåningen flyttar Lagerhaus, Normal, Rituals, Lekia och Polarn o Pyret in tillsammans med Kids Brand Store och Ajlajk som gästspelar under julhandeln.



Ombyggnationen av Sickla galleria påbörjades för snart två år sedan. I tillbyggnaden har det utöver den nya handelsytan även tillskapats 220 nya parkeringsplatser för att underlätta för både besökare och arbetande i området.



Sedan 2020 har en mängd nya aktörer etablerat sig i Sickla. Bland nykomlingarna inom mat- och dryckesutbudet finns till exempel Robin Delselius Bageri, Fanny Udde Bistro, Bastard Burgers, Brillo Pizza, Black Honey Coffee Rosters och snart även Westerdahl's by Niklas and Friends. Bland sport och idrott så finns nya tillskott såsom Skills Academy fotbollscenter, Centurion Padel och inom kort även Alba Golf, samtidigt som Friskis&Svettis flyttat in i nya lokaler i hälsohuset Curanten och SATS har satsat på omfattande renoveringar.



Sickla är i en expansiv fas och växer och utvecklas snabbt med både nya bostäder och fler arbetsplatser. Förra året öppnade hälsohuset Curanten och i somras invigdes även Clarion Collection Hotel Tapetfabriken vid Marcusplatsen med 240 rum. Idag arbetar cirka 8 000 personer i Sickla och fram till 2030 planeras det för ytterligare 7 000 nya arbetsplatser 1 500 bostäder, i takt med att utbyggnaden av tunnelbanans blå linje ska vara klar.



Verksamheter som har flyttat in eller nysatsat i Sickla sedan 2020:

IKEA (öppnar december 2021)

XXL

Lagerhaus

Normal

Lekia

Rituals

Polarn & Pyret

Granit

Zoo.se

Specsavers

Panduro

Espresso House

M-store

Sova

Bönor & Blad

HTH Kök

Ark Sports

DRKN

Places

Marmot

Alex & Phil

Jimmy's Barbershop

Studiotid



Aktiv livsstil

Centurion Padel

Alba Golf (öppnar december 2021)

Skills Academy fotboll

SATS

Friskis&Svettis

Dieselverkstaden nysatsning



Restaurang

Brillo Pizza

Bastard Burgers

Robin Delselius Bageri

Fanny Udde Bistro

Black Honey Coffee Roasters

ChopChop

Westerdahl's by Niklas and friends (öppnar 2022)

Brisket & Friends (öppnar 2022)



Curanten

2020 öppnade även det toppmoderna hälsohuset Curanten, som rymmer ett 20-tal aktörer inom vård och hälsa.

