Nu invigs Dome of Visions på Lindholmen

Publicerad den 4 Juni 2018

Bygg/Arkitektur Den 12 juni invigs Dome of Visions på Lindholmen intill Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Bild: NCC

Dome of Visions på Lindholmen. Dome of Visions på Lindholmen.

På plats på invigningen är Tomas Carlsson, nytillträdd koncernchef NCC, tillsammans med företrädare för deras samarbetspartners Chalmers, Volvo och Lindholmen Science park. Under invigningen berättas mer om byggnaden, bakgrunden till projektet samt om planerna framöver.



Dome of Visions kommer närmast från Stockholm där den under två års tid stått vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under denna tid har Dome of Visions varit kokpunkten för över 500 olika events och tagit emot hundratusentals besökare från hela världen.



Den sfäriska byggnaden som nu uppförts i Göteborg är i trä och transparent material med en diameter 21 meter och en höjd på cirka tio meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och odlingar. Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet.



Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet. Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions för NCC i Köpenhamn 2013, vilket var NCC:s första dome.

